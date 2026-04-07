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Policiales Departamento Colón

Una mujer resultó herida tras el vuelco de un vehículo en la Autovía Artigas

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 202 en horas de la tarde de este martes. Una mujer de 44 años sufrió lesiones tras el despiste y vuelco de una camioneta en la que viajaban cuatro personas.

7 de Abril de 2026
El vuelco del auto.
El vuelco del auto. Foto: P.E.R.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 202 en horas de la tarde de este martes. Una mujer de 44 años sufrió lesiones tras el despiste y vuelco de una camioneta en la que viajaban cuatro personas.

Un siniestro vial se registró en la tarde de este martes en la Autovía General Artigas, donde una mujer resultó lesionada tras el vuelco de un vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, a la altura del kilómetro 202 (departamento Colón), cuando una camioneta Kia Sportage, que circulaba en sentido sur a norte, protagonizó un despiste por causas que aún se investigan.

 

El vehículo era conducido por un hombre de 32 años, domiciliado en la localidad de Colonia Elía, quien viajaba acompañado por una mujer de 44 años y dos menores de 13 y 4 años.

 

Como consecuencia del impacto y el vuelco, la mujer que se trasladaba como acompañante sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica en el lugar.

 

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación para determinar qué provocó el siniestro.

Temas:

Autovía Artigas Colón
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