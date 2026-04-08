Muerte de enfermero entrerriano: fentanilo hallado es del lote adulterado del laboratorio HLB

Mientras la autopsia reveló cómo murió Eduardo Alejandro Bentancourt, el enfermero de 44 años, oriundo de Gualeguaychú, que fue encontrado en su departamento de Palermo, por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”; otros datos aparecieron en torno a su sospechosa muerte: encuentran tres ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro, quien se encuentra procesado por la causa del lote contaminado que causó 111 muertes.

Ariel García Furfaro se encuentra procesado y su laboratorio investigado en la causa por el fentanilo contaminado que vuelve a aparecer sorpresivamente en el departamento del enfermero encontrado muerto en Palermo.

Según indica diario Clarín, en el departamento de Bentancourt, se encontraron "tres ampollas de fentanilo-citrato 0,05 mg inyectable del laboratorio HLB Pharma S.A., perteneciente al certificado N°53.100. El certificado que se detectó hace casi un año como contaminado y que la ANMAT prohibió debido a las muertes provocadas.

Las ampollas fueron halladas en la cocina del departamento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, donde la semana pasada fue encontrado sin vida el enfermero entrerriano.

En el departamento, los investigadores habían secuestrado tres teléfonos celulares, tarjetas, una jeringa y un arsenal de ampollas de varias drogas: lidocaína, propofol, dipirona, diclofenac, hioscina, clonazepan, midazolan, adrenalina, haloperdol, fentanilo y difenhidramina, entre otras. Allí apareció las del fentanilo de HLB Pharma Group.

De las que hallaron de difenhidramina, un antialérgico, también corresponden al laboratorio de García Furfaro, a quien se investiga por el nexo entre el fentanilo adulterado y las muertes del año pasado.

El hallazgo de estas ampollas en el departamento del enfermero muerto abre interrogantes acerca de cómo estaban allí si estaban prohibidas.

¿Llegaron antes que la ANMAT prohibiera su uso en mayo del año pasado?. De no ser así, se tendría que abrir otra investigación acerca del proceso de decomiso ordenado por la Justicia.

“Es muy probable que hayan sacado de las ampollas que tenían que devolver. Tenían que haber sido todas, no solamente los lotes que resultaron contaminados”, añadieron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

Muertes con fentanilo

La causa del fentanilo adulterado del laboratorio HLB Pharma S.A. causó más de 100 muertes y el 13 de mayo del año pasado, la ANMAT prohibió en todo el territorio nacional el uso de ampollas de “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml”.

Dos semanas más tarde, la ANMAT emitió otro comunicado donde se informaba que se decomisaría todos los lotes que habían sido detectados como "contaminados" y emitió una orden de búsqueda de todas las ampollas.

El 24 de abril, ANMAT prohibió el uso, la comercialización y también la distribución de más drogas del laboratorio de García Furfaro: diclofenac sódico y morfina. Y procedió a retirarlas del mercado.