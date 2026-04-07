Invitan a la travesía náutica “Islas Malvinas” por el río Paraná: unirá dos pueblos

REDACCIÓN ELONCE
La travesía náutica “Islas Malvinas” por el río Paraná reunirá a la comunidad en un homenaje a excombatientes, uniendo Pueblo Brugo y Villa Urquiza. Habrá un almuerzo intermedio.
La travesía náutica “Islas Malvinas” por el río Paraná se realizará el próximo domingo como una propuesta abierta a toda la comunidad, con el objetivo de rendir homenaje a los excombatientes y fortalecer el vínculo entre localidades costeras. La iniciativa es impulsada por integrantes del Club Náutico de Villa Urquiza y propone un recorrido simbólico de 44 kilómetros, en alusión a los años transcurridos desde la guerra.
La actividad invita a participar a palistas, navegantes y amantes del río en general, sin importar el tipo de embarcación. La convocatoria incluye kayaks, tablas, piraguas y lanchas, en una jornada que combinará deporte, naturaleza y memoria colectiva.
En diálogo con Elonce, Paola Ramírez destacó el espíritu de la propuesta: “Lo hacemos a pulmón. Pensamos en homenajear a nuestros ex combatientes de Malvinas y unir dos pueblos costeros”.
Un recorrido simbólico por el río
La travesía tendrá un trayecto total de 44 kilómetros, cifra que remite a los años de la Guerra de Malvinas. “Nos pusimos manos a la obra para poder homenajearlos desde el río, que es a lo que nos dedicamos”.
La salida está prevista desde Pueblo Brugo, hacia donde serán trasladados previamente los participantes. “Es abierta a todos los que quieran sumarse, con cualquier embarcación”, indicó.
Además, la organización se encargará de la logística de traslado tanto de embarcaciones como de participantes, facilitando la participación de quienes deseen sumarse a la experiencia.
Jornada de encuentro y homenaje
El recorrido incluirá una parada intermedia para el almuerzo en la zona de El Chapetón.
Durante ese momento se compartirá una comida entre los participantes, fortaleciendo el espíritu de camaradería. “Va a consistir en un disco de carne desmechada, compartir con todos los palistas y vivir un momento grato”.
Participación abierta y organización comunitaria
El arribo a Villa Urquiza está previsto para la tarde, donde se realizará un acto conmemorativo. “Tenemos dos personas excombatientes que estarán en la travesía. A las 14 partiremos desde Brugo hasta Villa Urquiza, donde al llegar realizaremos un pequeño homenaje, izaremos la bandera, diremos algunas palabras y les agradeceremos en persona a estas personas y a todos por haber luchado por nuestra patria”.
En cuanto a los tiempos estimados, la organización prevé una duración total de entre cuatro y cinco horas de navegación. “Calculamos que 17:30 ya estaremos en la costa de Villa Urquiza”, estimó.