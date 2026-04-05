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Investigan al padre de Agostina Páez por un video racista y la defensa admite: “Se complicó el caso”

La fiscalía de Santiago del Estero abrió una causa de oficio tras la viralización de imágenes polémicas. El episodio podría impactar en el proceso judicial que enfrenta la joven en Brasil.

5 de Abril de 2026
Aseguran que la difusión del video podría afectar el caso de la joven desde lo mediático
Aseguran que la difusión del video podría afectar el caso de la joven desde lo mediático

La fiscalía de Santiago del Estero abrió una causa de oficio tras la viralización de imágenes polémicas. El episodio podría impactar en el proceso judicial que enfrenta la joven en Brasil.

El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra Mariano Páez, padre de Agostina Páez, luego de la difusión de un video en el que se lo ve realizando gestos racistas en un bar.

 

La medida fue impulsada por la fiscal Victoria Ledesma, quien ordenó la apertura de una información sumaria para determinar si las conductas observadas podrían constituir delitos de acción pública.

El material, que se viralizó en redes sociales y medios digitales, habría sido grabado durante una reunión en la provincia de Santiago del Estero, en el marco de una bienvenida a la joven tras su regreso al país. En las imágenes, Páez aparece junto a otras personas imitando gestos que generaron un fuerte repudio y que remiten al episodio que involucró a su hija en Brasil.

La defensa advierte por el impacto

 

La situación generó preocupación en el entorno legal de Agostina Páez, quien enfrenta una causa judicial en Río de Janeiro. Su abogada, Carla Junqueira, reconoció que la difusión del video podría afectar el caso desde el punto de vista mediático.

“Se complicó el caso”, admitió, aunque aclaró que, en términos jurídicos, el proceso se encuentra en una etapa avanzada, con la instancia probatoria ya finalizada.

La versión del acusado

 

Por su parte, Mariano Páez negó las acusaciones y sostuvo que el video fue manipulado. En declaraciones televisivas, aseguró que se trata de una maniobra de extorsión y afirmó que le habrían solicitado dinero para evitar la difusión del contenido. Incluso sugirió que las imágenes podrían haber sido alteradas mediante inteligencia artificial.

Un nuevo foco de polémica

El episodio reavivó el debate público en torno a la causa que involucra a Agostina Páez y suma un nuevo elemento de tensión en un caso que ya tenía repercusión internacional.

 

Mientras avanza la investigación en Argentina, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación contra el padre de la joven, en un contexto donde el impacto mediático juega un rol clave.

Temas:

Agostina Páez Racismo
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