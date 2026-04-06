Se retoma el cronograma de pagos a estatales entrerrianos

6 de Abril de 2026

Se retoma el cronograma de pagos para estatales en Entre Ríos

Este lunes y tras el fin de semana extra largo, se retoma el cronograma de pagos en la administración pública de Entre Ríos.

El gobierno provincial dio inicio al pago de haberes del mes de marzo el pasado miércoles y finaliza el jueves 9 de abril.

Cronograma de pagos