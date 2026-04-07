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Política Escribieron una carta

La familia de Loan le reclamó a Milei que intervenga para destrabar la realización del juicio

Los padres del niño redactaron cuatro cartas para el presidente, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal. Buscan que intervenga y destrabe la realización del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años.

7 de Abril de 2026
La familia de Loan Peña.
La familia de Loan Peña. Foto: (NA).

Los padres del niño redactaron cuatro cartas para el presidente, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal. Buscan que intervenga y destrabe la realización del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años.

La familia de Loan Danilo Peña envió a una carta al presidente Javier Milei para que intervenga y destrabe la realización del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años, quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

 

María Belén López Cornara, integrante de la querella, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló que los padres redactaron cuatro misivas dirigidas al mandatario; a la Corte Suprema de Justicia; al Ministerio de Justicia y a la Cámara Federal de Casación Penal.

 

Según explicó la letrada, los particulares damnificados exigen que Milei intervenga política e institucionalmente para acelerar el inicio del debate oral y público, ya que en la audiencia preliminar del viernes 27 de febrero, los jueces habían fijado la fecha para el 7 de octubre, pero las partes manifestaron su disconformidad y los miembros del Tribunal Federal de Corrientes aceptaron rever la agenda.

 

En el mismo sentido, María Noguera y José Peña pidieron al máximo tribunal que disponga la integración del tribunal y garantice que el proceso se desarrolle sin dilaciones, al tiempo que a la cartera encabezada por el ministro Juan Bautista Mahiques le peticionaron que suministre los recursos y el apoyo necesario para el juicio.

 

Los querellantes también se expresaron ante la Cámara Federal de Casación Penal para que “actúe con prioridad” y prevenga cualquier demora en su intervención.

Por su parte, los fiscales generales a cargo de la Unidad Fiscal Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel, solicitaron “una fecha de debate urgente” al TOF.

 

Los funcionarios consideraron “imperiosa la necesidad de continuar con el trámite del expediente a fin de evitar que se continúe vulnerando el derecho de acceso a la justicia de la familia damnificada, pero también a fin de resolver la situación procesal de los imputados”.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

 

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Temas:

Loan Peña Javier MIlei Juicio imputados
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