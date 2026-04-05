Piden cadena de oración por el niño entrerriano internado en Paraná

La cadena de oración por Bautista Perujo se multiplica en Paraná mientras el niño continúa en terapia intensiva y su familia solicita apoyo económico.
La cadena de oración por Bautista Perujo crece en Paraná en medio de la preocupación por el estado de salud del niño de 9 años, quien permanece internado en terapia intensiva tras atravesar complejas cirugías intestinales. Familiares, amigos y vecinos se unieron en un pedido colectivo de fe y solidaridad para acompañar su recuperación.
Bautista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital J. J. de Urquiza, pero debido a la gravedad de su cuadro debió ser trasladado al Hospital San Roque de Paraná, donde fue sometido a una segunda operación. Actualmente, el niño permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, con colostomía y bajo estrictos controles médicos.
El cuadro es delicado y su evolución es seguida de cerca por los profesionales de la salud, mientras su entorno más cercano sostiene la esperanza de una mejora progresiva. En este contexto, la contención emocional y espiritual se volvió clave para la familia.
Un pedido de fe en medio de la incertidumbre
Ante esta situación, allegados impulsaron una cadena de oración que rápidamente se expandió en redes sociales y grupos comunitarios. El objetivo es acompañar a Bautista y a su familia con mensajes de aliento y esperanza en un momento especialmente difícil.
La convocatoria apela a la solidaridad de la comunidad, invitando a quienes lo deseen a dedicar una oración por la recuperación del niño. La iniciativa refleja el acompañamiento colectivo que suele surgir en situaciones críticas, donde la empatía y el apoyo emocional cumplen un rol fundamental.
“Hoy por ella, mañana por nosotros”, expresaron personas cercanas a la familia, en un mensaje que busca generar conciencia sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.