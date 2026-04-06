Caso $LIBRA: querella sostiene que existió "asociación ilícita"

En el marco de la causa que investiga el entramado detrás de la criptomoneda $LIBRA, el querellante Martín Romeo solicitó a la Justicia que cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y funcionarios, empresarios y operadores del ecosistema cripto.

La presentación, realizada en el expediente por presunto cohecho y negociaciones incompatibles, sostiene que existió una “asociación ilícita” que diseñó, ejecutó y encubrió una maniobra fraudulenta con ramificaciones locales e internacionales.

En su escrito, el querellante reconstruyó una línea de tiempo que describe lo que definió como “el camino del delito”, con distintas fases que se remontan al menos a 2018.

Según sostuvo, durante los primeros años se habría gestado una estructura orientada a la manipulación de mercados y captación de inversores. En ese sentido, afirmó que ese período “deja de ser un simple antecedente y se convierte en la escuela delictiva de la organización”.

El documento señala que los implicados desarrollaron conocimientos sobre operatorias financieras complejas, evasión y uso de paraísos fiscales, lo que luego habría sido aplicado al lanzamiento del token $LIBRA.

Uso de la figura presidencial

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la presunta utilización de la figura de Milei como herramienta para atraer inversores. El querellante, representado por el abogado Nicolás Oszust, sostiene que el grupo “aplicó directamente” sus conocimientos “para vaciar el token $LIBRA en 2025, utilizando un tuit presidencial como ‘gatillo’ emocional”.

Además, asegura que ya en 2024 se comercializaba la imagen del entonces candidato o dirigente político para captar capitales en el exterior, en particular ante fondos internacionales.

Chats, facturación y operatoria en la sombra

La presentación incorpora conversaciones privadas, registros digitales y documentación que, según la querella, evidencian prácticas irregulares.

Entre ellas, menciona la supuesta emisión de comprobantes falsos: “La factura esta que pide walter la hago tipo yo por canva y después te la paso”, se lee en uno de los mensajes citados.

También describe el uso de billeteras cripto para evitar trazabilidad: “¿Lo paso a metamask para sueldos o donde lo paso? así no tengo nada de nw”, aparece en otro intercambio incorporado como prueba.

“Infiltración” en el Estado

Otro de los puntos del escrito apunta a una presunta inserción de actores clave dentro de organismos públicos.

El querellante afirma que el ingreso de un asesor a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en relación a Sergio Morales, “no es un dato aislado”, sino “el eje central para probar la maniobra delictiva”, al considerar que se trató de una “captura regulatoria del Estado”.

En esa línea, sostiene que la organización logró “garantizar que las leyes para el sector cripto … fueran redactadas desde adentro por uno de sus propios cabecillas”.

Contratos, pagos millonarios y vínculos internacionales

La denuncia también hace foco en acuerdos con actores extranjeros y en movimientos financieros.

Se menciona un contrato que habría implicado pagos por más de 1,5 millones de dólares, así como transferencias en criptomonedas y la existencia de una “bóveda digital” desde la cual se habrían distribuido fondos.

Según el documento, el objetivo de estos acuerdos era asegurar una “asociación indirecta con el gobierno argentino” y “garantizar la vía directa” con el entorno presidencial.

Pedido de indagatorias

El querellante solicitó que se cite a declaración indagatoria a una extensa lista de personas, entre ellas funcionarios, empresarios y operadores vinculados al proyecto.

La presentación fue acompañada por el informe final de la comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados, incorporado como elemento de respaldo.

Pedidos de indagatoria para Mauricio Novelli, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy, Chyi Haur Peh (en adelante Julian Peh), María Pía Novelli (“Mapi”), Hayden Davis, Bartosz Lipinski, Javier Gerardo Milei, Karina Milei, Maria Alicia Rafaele, Favio Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Rodolfo Mellino, Demian Reidel, Manuel Adorni, Roberto E. Silva y Matías Mario Mudry.

El rol de Milei

En la presentación del querellante, el rol atribuido al presidente Javier Milei aparece como central dentro de la maniobra, aunque no como ejecutor técnico sino como pieza clave para dotar de legitimidad, visibilidad y capacidad de captación de inversores.

En ese sentido, se afirma que el grupo “aplicó directamente” sus conocimientos financieros para ejecutar la operatoria “utilizando un tuit presidencial como ‘gatillo’ emocional”, es decir, como disparador para influir en el comportamiento del mercado.

La presentación también menciona la difusión de contenidos vinculados al “Tech Forum” desde cuentas asociadas al Presidente, lo que —según la querella— habría contribuido a generar una “calidad simulada” mediante la amplificación del evento y su aparente respaldo institucional.

El rol de Karina Milei está relacionado con la posibilidad que habría brindado de a otros de llegar al poder político y asegurar interlocución directa con el núcleo del Gobierno.

Respecto de Adorni, la querella sostiene que “Aprovecharon la presencia de funcionarios del Gobierno (como el entonces Vocero Presidencial, Manuel Adorni) para simular un respaldo institucional absoluto, contando con su complicidad”.

Para la querella, la presencia de Adorni en el “Tech Forum” no fue neutra, sino que habría sido utilizada para reforzar la credibilidad del proyecto ante terceros, en el marco de lo que describe como una maniobra más amplia.

Novelli principal ejecutor

En la presentación del querellante, Mauricio Novelli aparece como uno de los principales organizadores y ejecutores del esquema, con un rol central en casi todas las etapas de la maniobra descripta.

El escrito lo presenta como quien dirige y toma decisiones. Para la querella, Novelli no es un actor secundario sino el principal articulador local de la maniobra, con intervención directa tanto en la planificación como en la ejecución de las acciones investigadas. (Ámbito)