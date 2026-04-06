Flor de la V reaccionó en redes luego de volverse tendencia por un comentario en TV

La participación de Flor de la V en televisión generó repercusión en redes sociales luego de un comentario que realizó durante una entrevista. La conductora se refirió a un momento personal y, tras la difusión de sus palabras, su nombre se volvió tendencia.

El episodio ocurrió durante su visita al programa de Mirtha Legrand, donde Flor de la V fue consultada sobre su vínculo con Carmen Barbieri. En ese contexto, hizo una referencia que derivó en múltiples reacciones en redes.

Según se vio en el programa emitido por eltrece, la conductora expresó que atravesaba la menopausia al explicar un episodio reciente, lo que generó comentarios entre los usuarios.

El comentario que generó repercusión

Durante la entrevista, Flor de la V respondió a una consulta sobre una situación puntual y explicó: “No, Un día había entregado más tarde, pero era ella. Yo estaba cruzada. La menopausia”.

Luego amplió su reflexión sobre ese momento personal: “Estoy con esos cambios de humor, hinchada como un pochoclo, me molesta la humedad... tremendo”.

También aclaró que no existe conflicto con Carmen Barbieri y que su reacción se vinculaba a una situación personal.

Las declaraciones fueron tomadas por los usuarios en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular y posicionaron su nombre entre las principales tendencias.

La respuesta en redes sociales

Tras notar la repercusión, Flor de la V utilizó su cuenta en la red social X para responder a los comentarios. Allí eligió un tono humorístico frente a la situación.

“¡Menopausia! Me Río de Janeiro. Cómo los altera una palabra. Me hicieron el día, gracias!”, escribió la conductora.

El mensaje fue interpretado como una reacción directa al impacto que generó su frase en redes, donde se multiplicaron opiniones y comentarios.

El episodio volvió a poner en foco la interacción entre la televisión y las redes sociales, donde declaraciones emitidas al aire suelen amplificarse rápidamente.