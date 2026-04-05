Flor de la V reveló qué nombre había elegido primero y contó el difícil camino para cambiarlo

La conductora reveló cuál fue el primer nombre que eligió y detalló el proceso personal y legal que atravesó hasta lograr su identidad en el DNI. También destacó el impacto de la ley de identidad de género.
El cambio de nombre de Florencia de la V y su proceso de identidad fue el eje de un emotivo testimonio que brindó la conductora durante su participación en el programa televisivo de Mirtha Legrand. Allí, repasó las dificultades que enfrentó durante años para lograr el reconocimiento legal de su identidad.
En la entrevista, la artista recordó que su primera elección había sido distinta. “Primero me había llamado Karen. Pero para ese momento, ya era un montón, me parecía que era demasiado fuerte”, expresó. Según relató, el nombre que finalmente adoptó surgió en un contexto íntimo junto a amistades cercanas.
“Florencia fue con un grupo de amigos, porque es dificilísimo el nombre. Es cambiar tu vida de la noche a la mañana. Y salió una noche que estábamos ahí divirtiéndonos y fue Florencia. Ahí nació mi bautismo”, contó.
Un proceso atravesado por dificultades
La conductora explicó que el camino hacia el reconocimiento de su identidad no fue sencillo y estuvo marcado por años de angustia en distintos ámbitos. A pesar de que socialmente ya era conocida con su nombre actual, la falta de documentación acorde generaba un conflicto permanente.
“Para la gente yo era Florencia de la V, pero vos no sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”, afirmó.
En ese sentido, valoró la sanción de la ley de identidad de género en Argentina, que le permitió acceder al cambio registral. “Ya lo tengo con la ley de identidad de género, lo tengo en mi DNI, con mi apellido. Amo este país por todas las conquistas que hemos tenido”, destacó.
El valor de la identidad y su impacto social
Finalmente, la artista remarcó la importancia de este derecho no solo a nivel personal, sino también colectivo. Consideró que la legislación vigente representó una herramienta fundamental para muchas personas trans.
“Para mí ayudó a tanta gente, a tantas personas, porque la identidad es fundamental”, expresó. Y concluyó: “Es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”.