Gran Hermano: Brian Sarmiento y Danelik se besaron y revolucionaron la casa y las redes

Brian Sarmiento y Danelik se mostraron muy cercanos hace días en la casa más famosa del país

La casa de Gran Hermano volvió a ser escenario de uno de los momentos más comentados de la temporada. Esta vez, los protagonistas fueron Brian Sarmiento y Danelik Galazán, quienes finalmente concretaron el acercamiento que venían insinuando con un beso durante la fiesta del sábado por la noche.

El episodio ocurrió en medio del clásico festejo semanal, un contexto donde la música y el clima distendido suelen dar lugar a situaciones que marcan la convivencia. Todo se dio cuando comenzó a sonar Careless Whisper, generando el ambiente ideal para lo que sucedería instantes después.

Sarmiento estaba sentado en uno de los sillones cuando Danelik se acercó directamente, lo tomó del cuello y lo besó durante varios segundos frente a sus compañeros, quienes reaccionaron entre risas, sorpresa y complicidad. Las imágenes no tardaron en viralizarse.

El momento confirmó lo que ya era evidente para quienes siguen el reality: entre ambos existe una fuerte atracción. Desde hace semanas venían protagonizando un juego de miradas, bromas y acercamientos que alimentaban las especulaciones tanto dentro como fuera de la casa.

No era, sin embargo, la primera vez que se besaban. Días antes habían tenido un acercamiento en el jardín que generó debate en redes, especialmente por la reacción posterior del exfutbolista, que fue interpretada de distintas maneras por los usuarios.

Además, ambos habían hablado del vínculo en distintas charlas dentro de la casa. Sarmiento llegó a reconocer que existía una “tensión” entre ellos, aunque planteó su intención de no ponerle etiquetas a la relación y dejar que fluya. Por su parte, Danelik siempre se mostró cercana, sin ocultar el interés pero evitando definiciones apresuradas.

El beso del sábado marcó un punto de inflexión: fue más explícito, más prolongado y ocurrió en un contexto de máxima exposición, con todos los participantes presentes y las cámaras registrando cada detalle.

Como era de esperarse, la escena generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras algunos celebraron la química entre ambos, otros volvieron a debatir sobre las actitudes del exfutbolista y el desarrollo del vínculo.

La historia de Danelik

Danelik Star, de 25 años, es oriunda de Juan Bautista Alberdi y comenzó su recorrido en redes sociales hace poco más de cinco años. En sus inicios, su presencia estuvo marcada por la polémica, con frecuentes cruces, discusiones públicas y enfrentamientos tanto con otros influencers como con parte de su audiencia.

Con el paso del tiempo, la joven decidió reconfigurar su perfil digital, apostando a una imagen más enfocada en lo artístico. Este cambio se consolidó en 2024, cuando lanzó oficialmente su carrera musical, sumando desde entonces varios temas a su repertorio. En Spotify cuenta con cuatro singles: “Sextetic” y “Perreo Loki”, publicados en 2024, y “Otra Vez” y “SUPERPODEROSAS”, lanzados en 2025, con un estilo que combina reggaetón, pop y matices electrónicos.

Su ingreso a Gran Hermano significó un nuevo impulso en su exposición mediática. Allí, aseguró que no evitará los conflictos si es necesario, aunque dejó en claro que su principal objetivo es potenciar su carrera artística y mostrarse desde una faceta diferente. De todos modos, su personalidad fuerte continúa siendo una característica central, algo que ella misma remarcó al señalar que en situaciones de tensión aflora su carácter tucumano.

Actualmente, Danelik mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte coreografías, experiencias personales, contenido lifestyle y colaboraciones, además de momentos junto a su entorno cercano. Su evolución personal y profesional ha sido uno de los aspectos más valorados por quienes la siguen desde sus comienzos.