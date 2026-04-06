Convocan al 4º Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos lanzó la convocatoria para participar del 4º Encuentro Provincial de Muralismo, que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de mayo en la ciudad de Maciá, con el objetivo de reunir a artistas de toda la provincia.
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos lanzó la convocatoria para participar del 4º Encuentro Provincial de Muralismo, que se desarrollará los días 8, 9 y 10 de mayo en la ciudad de Maciá, con el objetivo de reunir a artistas de toda la provincia, promover el intercambio cultural y seguir fortaleciendo el arte en el espacio público.
El secretario de Cultura, Julián Stopello, confirmó a Elonce que “se pueden ver las bases en la página web de la Secretaría, a través de nuestras redes sociales también y conocer exactamente cómo participar, pero es de modo muy sencillo a través de un formulario con un boceto, un proyecto de lo que se quiere plasmar en las paredes de Maciá”.
Link para la inscripción a las instancias formativas: https://forms.gle/qAHRdLVRc4gbr5jG6
Sobre los antecedentes, destacó el impacto de la edición anterior: “Este encuentro, el año pasado, tuvo su versión en Galarza, dejó más de 12 murales en la ciudad que realmente embellecieron todos los espacios públicos”. En ese sentido, remarcó que este año se espera una mayor participación: “Esperando que participen todavía muchos más muralistas, Entre Ríos tiene una gran tradición en este sentido y tiene mucha gente trabajando en este momento”.
Además, subrayó que la iniciativa forma parte de una política cultural más amplia: “Siempre es con la idea de federalizar la actividad. Empezamos los encuentros con muralismo en Maciá, pero después seguimos con danza en Paraná, continúa con artes visuales en La Paz, en Gualeguay vamos a estar haciendo el encuentro entrerriano de teatro, en Gualeguaychú el de música”.
Por su parte, el coordinador del encuentro, Andrés Leiva, resaltó el espíritu de la propuesta: “Va a ser un encuentro de hermanos muralistas, de gente que está en la actividad, que se quiere reencontrar, intercambiar saberes, experiencias y también, sin duda, hacer lo mejor que sabemos hacer, que es pintar murales”.
En cuanto al eje conceptual, precisó: “Esta vez nos convoca la provincia con la temática de los pueblos entrerrianos, el arte y su identidad. Eso va a ser la temática que vamos a abordar”. Y añadió que se buscará reflejar distintas expresiones culturales: “Trayendo una alusión a cómo se ve reflejada la identidad de los pueblos entrerrianos a través de las distintas disciplinas artísticas, ya sea la danza, las artes visuales, la música, los videojuegos”.
Leiva detalló que "la convocatoria para presentar los bocetos está abierta hasta el 24 de abril”. Pueden participar artistas mayores de dieciocho (18) años que acrediten residencia en la Provincia de Entre Ríos por un plazo no inferior a tres (3) años. El jurado seleccionará siete (7) proyectos ganadores, cuyos autores recibirán un premio monetario de 550 mil pesos para propuestas de un solo integrante y 850 mil pesos para grupos de hasta tres integrantes. Además, quienes no residan en Maciá, percibirán estadía y comidas durante el evento.
También aclaró que existen dos instancias de participación: “Por un lado está la convocatoria para participar del encuentro y que genera premio para los que sean seleccionados por un jurado que establece la secretaría, pero también hay una convocatoria para participar del encuentro propiamente dicho que cierra a la semana siguiente, el 31, con la idea de que puedan participar de las charlas, de los talleres que se van a realizar y las capacitaciones”. Elonce.com
Formulario para la convocatoria de bocetos: https://forms.gle/RMKxbEfqQU7oYNsz7
Reglamento en: https://drive.google.com/file/d/10dqybkr4ObymW8FvWafnuv9zX7t_gaJq/view?usp=sharing
Más info de ambas convocatorias al mail: culturaconvocatoriaer@gmail.com