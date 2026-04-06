La nafta alcanzó un récord histórico en dólares y presiona sobre la inflación

El precio récord de la nafta en Argentina marcó en marzo de 2026 su nivel más alto en dólares, en un contexto atravesado por el aumento del crudo a nivel internacional y decisiones de política energética que permitieron el traslado de esos incrementos a los surtidores.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el valor de los combustibles medido en moneda estadounidense superó ampliamente los promedios históricos. La nafta súper alcanzó los u$s1,43 por litro, lo que representó un incremento del 52% respecto de su promedio entre 2018 y 2026.

Este escenario se explicó, en gran parte, por el encarecimiento del petróleo Brent, que superó los u$s100 por barril tras escalar cerca de un 50% desde fines de febrero, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Subas generalizadas en combustibles

El aumento no solo impactó en la nafta súper. La premium también registró una fuerte suba al ubicarse en u$s1,58 por litro, un 41% por encima de su promedio histórico. En tanto, el gasoil alcanzó los u$s1,48 por litro, con un incremento del 61% respecto de los valores habituales.

En términos nominales, los precios en surtidores mostraron cifras elevadas. A comienzos de abril, la nafta súper se ubicó en torno a los $1.999 por litro en estaciones de YPF y $2.049 en Shell en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los combustibles premium superaron los $2.200.

El encarecimiento respondió tanto a factores externos como internos. Por un lado, la suba internacional del crudo; por otro, la decisión oficial de no intervenir directamente en la fijación de precios, lo que permitió que el impacto se trasladara de forma más directa al consumidor.

Medidas para contener el impacto

Frente a este escenario, el Gobierno nacional implementó algunas medidas para amortiguar el impacto. Entre ellas, se dispuso la suspensión de la actualización de impuestos a los combustibles durante abril, con el objetivo de evitar una mayor presión sobre los precios finales, publicó IProfesional.

Además, se autorizó a las petroleras a incrementar el corte de bioetanol en las naftas hasta un 15%. Esta decisión buscó reducir costos, ya que el biocombustible nacional presenta un valor inferior al de los derivados fósiles.

En paralelo, YPF anunció la implementación de un mecanismo de “estabilización” que implicó frenar aumentos por hasta 45 días. La medida fue interpretada como un intento de generar previsibilidad en un contexto de alta volatilidad internacional.

Energía y presión sobre tarifas

El impacto energético no se limitó a los combustibles líquidos. El Gobierno también redefinió esquemas tarifarios en otros sectores, como el gas y la electricidad, en un contexto de reducción de subsidios y actualización de precios.

Entre los cambios, se dispuso que el Gas Natural Licuado (GNL) importado deje de contar con subsidios estatales, lo que implicó un traslado directo de costos a la cadena energética.

Asimismo, se registraron incrementos en el transporte eléctrico y en el servicio de gas por redes, que subió un 1,8% desde abril. Estas medidas se sumaron a un escenario general de presión sobre el costo de vida.

De esta manera, el récord histórico en dólares de la nafta se consolidó como uno de los factores clave en la dinámica inflacionaria reciente, en un contexto marcado por la volatilidad internacional y ajustes internos en el sistema energético.