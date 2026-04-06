Milei encabeza nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete luego de semanas turbuletas para el Gobierno marcadas por los movimientos en la causa $Libra y la investigación que coloca en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito.
El presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete luego de semanas turbuletas para el Gobierno marcadas por los movimientos en la causa $Libra y la investigación que coloca en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fue el propio libertario el que sugirió la idea de convocar al Gabinete completo para dar un nuevo gesto de respaldo al funcionario apuntado por la oposición y recuperar la agenda de gestión.
Escoltan a los hermanos Milei, los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).
También están presentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Una importante fuente reveló que la presencia del Presidente responde a la decisión de saludar a Pettovello y Santilli que este lunes cumplen años.
La reunión se encarma luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara este lunes un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni y enviara oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.
Asimismo, pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa, nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso por posible enriquecimiento ilícito.