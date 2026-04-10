 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Alarma en escuela privada de La Paz

Amenaza de tiroteo generó temor en colegio entrerriano y hay una alumna identificada

La aparición de un mensaje intimidatorio en el baño de la escuela y el envío de correos electrónico al establecimiento educativo, motivaron la intervención de la Policía, la Justicia y el CGE; la investigación permitió identificar a una estudiante como sospechosa.

10 de Abril de 2026
Amenaza de tiroteo en colegio privado de La Paz
Amenaza de tiroteo en colegio privado de La Paz Foto: La Sexta

La aparición de un mensaje intimidatorio en el baño de la escuela y el envío de correos electrónico al establecimiento educativo, motivaron la intervención de la Policía, la Justicia y el CGE; la investigación permitió identificar a una estudiante como sospechosa.

Una amenaza de tiroteo generó fuerte preocupación en la comunidad educativa del Instituto "Nuestra Señora de la Merced", conocido como Colegio Mercedario, de la localidad de La Paz, luego de que se encontrara una inscripción con la leyenda “10/04/2026 TIROTEO!” en el baño de mujeres del establecimiento educativo. El hecho motivó la intervención inmediata de la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación.

Instituto "Nuestra Señora de la Merced" de La Paz (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Instituto "Nuestra Señora de la Merced" de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

La situación provocó un marcado ausentismo escolar, ya que numerosos padres decidieron no enviar a sus hijos por precaución. Desde la institución educativa confirmaron que se radicó la denuncia judicial y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

 

Medidas preventivas y contención

 

Ante el contexto de preocupación, las autoridades del Colegio Mercedario dispusieron un ingreso escalonado para los alumnos y recomendaron que asistan acompañados por un adulto. Además, un equipo técnico del CGE fue convocado para trabajar con la comunidad educativa en el abordaje de la situación.

La notebook secuestrada a alumna de La Paz (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
La notebook secuestrada a alumna de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la institución educativa intentaron llevar tranquilidad a las familias paceñas y señalaron que se están cumpliendo todas las medidas preventivas. "Queremos transmitirles tranquilidad, la institución ha actuado de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, priorizando en todo momento el cuidado y la seguridad de nuestros alumnos. Según lo informado por el CGE, el equipo de abordaje de situaciones complejas se hará presente para realizar un trabajo en conjunto con el Equipo Directivo, docentes y estudiantes", comunicaron.

 

Investigación y avance del caso

 

En el marco de la investigación policial, la Jefatura Departamental La Paz comunicó que identificó a una adolescente de 16 años y alumna de 6to años del Colegio Mercedario como presunta autora de las amenazas, tras un trabajo de rastreo realizado por la División Cibercrimen -perteneciente a la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.

El IPHONE 16PRO secuestrado a alumna de La Paz (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
El IPHONE 16PRO secuestrado a alumna de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Según se informó, la investigación se inició luego del envío de dos correos electrónicos intimidatorios a la casilla oficial del establecimiento educativo, además de la inscripción detectada en el edificio escolar.

 

Durante un allanamiento ordenado por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y una notebook que serán peritados para determinar la autoría de los mensajes. En ese contexto, la adolescente fue identificada y se le requisó la mochila, pero no se hallaron elementos peligrosos.

 

Operativo de seguridad en el establecimiento educativo

 

En la jornada posterior a la amenaza, se desplegó un operativo especial en las inmediaciones del colegio ubicado sobre calle Belgrano 955, con presencia policial -incluyendo efectivos de civil- para garantizar la seguridad en el ingreso y egreso de los estudiantes.

Allanamiento en La Paz por amenaza de tiroteo en escuela de La Paz (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Allanamiento en La Paz por amenaza de tiroteo en escuela de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

“Para que esta clase de hechos no lleguen a consecuencias mayores ya ha sido solicitado a la Departamental de Escuelas una reunión con el acompañamiento de otros organismos, para brindar herramientas para la identificación y prevención de riesgos, y generar canales de comunicación, fomentar valores de convivencia, como otras acciones a tratar”, comunicaron desde la Jefatura Departamental La Paz.

El caso continúa bajo investigación judicial mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se intenta esclarecer completamente lo ocurrido, en un hecho que generó alarma y preocupación en toda la comunidad educativa.

Temas:

La Paz tiroteo en escuela amenaza de tiroteo violencia escolar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso