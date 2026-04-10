Amenaza de tiroteo generó temor en colegio entrerriano y hay una alumna identificada

Una amenaza de tiroteo generó fuerte preocupación en la comunidad educativa del Instituto "Nuestra Señora de la Merced", conocido como Colegio Mercedario, de la localidad de La Paz, luego de que se encontrara una inscripción con la leyenda “10/04/2026 TIROTEO!” en el baño de mujeres del establecimiento educativo. El hecho motivó la intervención inmediata de la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación.

Instituto "Nuestra Señora de la Merced" de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

La situación provocó un marcado ausentismo escolar, ya que numerosos padres decidieron no enviar a sus hijos por precaución. Desde la institución educativa confirmaron que se radicó la denuncia judicial y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Medidas preventivas y contención

Ante el contexto de preocupación, las autoridades del Colegio Mercedario dispusieron un ingreso escalonado para los alumnos y recomendaron que asistan acompañados por un adulto. Además, un equipo técnico del CGE fue convocado para trabajar con la comunidad educativa en el abordaje de la situación.

La notebook secuestrada a alumna de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la institución educativa intentaron llevar tranquilidad a las familias paceñas y señalaron que se están cumpliendo todas las medidas preventivas. "Queremos transmitirles tranquilidad, la institución ha actuado de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, priorizando en todo momento el cuidado y la seguridad de nuestros alumnos. Según lo informado por el CGE, el equipo de abordaje de situaciones complejas se hará presente para realizar un trabajo en conjunto con el Equipo Directivo, docentes y estudiantes", comunicaron.

Investigación y avance del caso

En el marco de la investigación policial, la Jefatura Departamental La Paz comunicó que identificó a una adolescente de 16 años y alumna de 6to años del Colegio Mercedario como presunta autora de las amenazas, tras un trabajo de rastreo realizado por la División Cibercrimen -perteneciente a la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.

El IPHONE 16PRO secuestrado a alumna de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Según se informó, la investigación se inició luego del envío de dos correos electrónicos intimidatorios a la casilla oficial del establecimiento educativo, además de la inscripción detectada en el edificio escolar.

Durante un allanamiento ordenado por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y una notebook que serán peritados para determinar la autoría de los mensajes. En ese contexto, la adolescente fue identificada y se le requisó la mochila, pero no se hallaron elementos peligrosos.

Operativo de seguridad en el establecimiento educativo

En la jornada posterior a la amenaza, se desplegó un operativo especial en las inmediaciones del colegio ubicado sobre calle Belgrano 955, con presencia policial -incluyendo efectivos de civil- para garantizar la seguridad en el ingreso y egreso de los estudiantes.

Allanamiento en La Paz por amenaza de tiroteo en escuela de La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

“Para que esta clase de hechos no lleguen a consecuencias mayores ya ha sido solicitado a la Departamental de Escuelas una reunión con el acompañamiento de otros organismos, para brindar herramientas para la identificación y prevención de riesgos, y generar canales de comunicación, fomentar valores de convivencia, como otras acciones a tratar”, comunicaron desde la Jefatura Departamental La Paz.

El caso continúa bajo investigación judicial mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se intenta esclarecer completamente lo ocurrido, en un hecho que generó alarma y preocupación en toda la comunidad educativa.