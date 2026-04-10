Bingo solidario en Club Echagüe: buscan cumplir el sueño de la cancha propia

REDACCIÓN ELONCE
La subcomisión de hockey de Echagüe organiza un mate bingo solidario para recaudar fondos y avanzar en la construcción de su cancha propia, un anhelo clave para el crecimiento del equipo, según le comentaron a Elonce.
Con el objetivo de seguir creciendo y alcanzar una meta histórica, la subcomisión de hockey del Club Atlético Echagüe realizará un mate bingo. Mientras continúan entrenando en espacios alquilados, redoblan esfuerzos para concretar el sueño de la cancha propia.
Actualmente, el equipo desarrolla sus prácticas en canchas cercanas al Acceso Norte, lo que implica costos y limitaciones para el desarrollo deportivo. “Estamos entrenando y la verdad es que se pone re lindo acá y eso nos alienta a hacer eventos para cumplir nuestro sueño, que es tener una cancha similar a esta para poder entrenar en nuestro propio lugar”, expresó Macarena Gutiérrez a Elonce.
El club ya cuenta con un predio propio, ubicado en la zona de Los Arenales, pero aún resta avanzar en la infraestructura principal.
Un evento para toda la familia
En ese contexto, la subcomisión organizó un mate bingo solidario para este domingo, con el objetivo de recaudar fondos. “Se va a hacer en en la sede central del club, a las 14:30, así que están todos invitados”, detallaron.
El evento contará con distintas propuestas para quienes asistan. “Vamos a tener tortas fritas y muchos premios. Por suerte han donado un montón”, destacó Noelia Valenzuela.
Además, los organizadores remarcaron que será una oportunidad para compartir en comunidad. “Será un lindo domingo para pasar en familia o con amigos y colaborar con la subcomisión”, señalaron.
Las entradas anticipadas tienen un valor de 1000 pesos e incluyen un cartón de regalo y un número para sorteo, mientras que en puerta costarán 1500 pesos con los mismos beneficios. Además, quienes deseen adquirir más chances podrán comprar cartones adicionales: uno por 600 pesos, tres por 1000 pesos y seis por 2000 pesos.
El desafío económico
El proyecto de la cancha propia requiere una inversión importante. Según explicaron, ya cuentan con parte del dinero, pero aún falta una suma considerable para avanzar. “Se va a hacer en China. Falta un poco de plata para todo lo que es la importación. Más o menos unos 3 millones no estarían faltando”, indicaron.
A esto se suma el costo de instalación, lo que incrementa el desafío económico para la subcomisión, que trabaja de manera autogestionada.
Actualmente, el hockey de Echagüe cuenta con categorías infantiles —sub 6, sub 8 y sub 10— y una categoría promocional para mayores de 25 años.
Un sueño que une al equipo
Para las jugadoras, contar con una cancha propia representa mucho más que una mejora deportiva. “Sería un sueño, es a lo que apuntamos. Sería el todo poder entrenar en nuestro lugar”, afirmaron.
El grupo funciona de manera colaborativa, con jugadoras que también forman parte de la organización.
Finalmente, reiteraron la invitación a la comunidad: “Los esperamos. La van a pasar re lindo”. El bingo solidario se presenta así como una oportunidad para acompañar el crecimiento del hockey y ayudar a concretar un anhelo colectivo.