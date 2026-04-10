El emotivo testimonio de Daniel Hure tras retirarse del básquet por la afección cardíaca: “Es una piña la que me pegaron”

REDACCIÓN ELONCE
Daniel Hure es un perimetral de 41 años que actualmente se desempeñaba en Unión de Santa Fe, que integra la Liga Nacional de Básquet, cuando se vio obligado a retirarse por tiempo indefinido a raíz de una afección cardíaca.
Daniel Hure es un perimetral de 41 años que actualmente se desempeñaba en Unión de Santa Fe, que integra la Liga Nacional de Básquet, cuando se vio obligado a retirarse por tiempo indefinido a raíz de una afección cardíaca.
En Buenas Noches, que se emite de lunes a viernes de 19 a 20:30 horas por Elonce, el alero con cuatro etapas en Sionista detalló cómo vivió ese momento: “No me esperaba esta noticia, pero es lo que tocó. Estoy tratándolo de asimilar y estoy con los míos, que son lo más importante. Hoy encontrarme con mis hijos y mi mujer sintiendo el apoyo de mi familia es lo más importante. Después es una piña la que me pegaron porque estamos en plena competencia y estamos en un momento crítico. Faltan dos fechas para terminar el torneo y ya hace dos fechas que no juego. Pasa todo tan rápido y hace cuatro días me dieron la noticia. Estoy haciéndole caso a los médicos y priorizando mi salud, que es lo principal”.
“En el partido con La Unión de Formosa hace un mes, en el tercer cuarto cuando empezamos a correr en la ofensiva, luego defendimos y atacamos nuevamente siento que me maree y se me bajó la presión. Me agaché para tomar aire y recuperarme, vi que no me podía recuperar y pedí el cambio. Me senté en el banco, me controlaron los médicos, me recuperé, el entrenador me preguntó si podía continuar, entré y terminé jugando el partido normalmente”, sostuvo sobre ese episodio.
“Estando en casa, con uno de mis hijos en brazos, sentí que de nuevo me pasó lo mismo. Tuve que ir al médico y ver qué onda porque no era normal. Estoy acostumbrado a jugar en calor, a entrenar con altas temperaturas y humedad, exigiendo al máximo todo el tiempo, pero algo me pasaba”
Diagnóstico, tratamiento y un futuro incierto
Los estudios posteriores revelaron una posible afección cardíaca que aún se encuentra en análisis. “En la resonancia cardíaca parece que tengo una miocardiopatía, no me sé el nombre todavía”, comentó el jugador.
A partir de allí, los médicos indicaron una pausa obligatoria en su carrera profesional. “Tengo que estar parado entre 3 y 6 meses, ya estoy medicado”, señaló, dejando en claro que el proceso recién comienza.
En ese sentido, también explicó que aún se investiga el origen del problema: “Puede ser viral o puede ser que sea otra cosa que todavía no lo sabemos”.
El valor de la detección temprana y el apoyo emocional
Más allá de la incertidumbre, Hure remarcó la importancia de haber actuado a tiempo. “El cuerpo avisa y le hice caso en el momento que me pasó eso y no dejé pasar ni un día”, sostuvo.
El impacto emocional también fue profundo, especialmente por su rol familiar. “Lo único que pensé fue en mis dos hijos, en mi mujer y en mi familia”, confesó sobre el momento en que recibió el diagnóstico.
Mientras atraviesa este proceso, el jugador se apoya en su entorno cercano, la fe y el acompañamiento profesional. “Estoy tratando de asimilar y de ver qué voy a hacer”, expresó con crudeza.