 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Estuvo en Buenas Noches

El emotivo testimonio de Daniel Hure tras retirarse del básquet por la afección cardíaca: “Es una piña la que me pegaron”

Daniel Hure es un perimetral de 41 años que actualmente se desempeñaba en Unión de Santa Fe, que integra la Liga Nacional de Básquet, cuando se vio obligado a retirarse por tiempo indefinido a raíz de una afección cardíaca.

10 de Abril de 2026
Daniel Hure deja el básquet.
Daniel Hure deja el básquet. Foto: Instagram de Unión de Santa Fe.

REDACCIÓN ELONCE

Daniel Hure es un perimetral de 41 años que actualmente se desempeñaba en Unión de Santa Fe, que integra la Liga Nacional de Básquet, cuando se vio obligado a retirarse por tiempo indefinido a raíz de una afección cardíaca.

Daniel Hure es un perimetral de 41 años que actualmente se desempeñaba en Unión de Santa Fe, que integra la Liga Nacional de Básquet, cuando se vio obligado a retirarse por tiempo indefinido a raíz de una afección cardíaca.

 

En Buenas Noches, que se emite de lunes a viernes de 19 a 20:30 horas por Elonce, el alero con cuatro etapas en Sionista detalló cómo vivió ese momento: “No me esperaba esta noticia, pero es lo que tocó. Estoy tratándolo de asimilar y estoy con los míos, que son lo más importante. Hoy encontrarme con mis hijos y mi mujer sintiendo el apoyo de mi familia es lo más importante. Después es una piña la que me pegaron porque estamos en plena competencia y estamos en un momento crítico. Faltan dos fechas para terminar el torneo y ya hace dos fechas que no juego. Pasa todo tan rápido y hace cuatro días me dieron la noticia. Estoy haciéndole caso a los médicos y priorizando mi salud, que es lo principal”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“En el partido con La Unión de Formosa hace un mes, en el tercer cuarto cuando empezamos a correr en la ofensiva, luego defendimos y atacamos nuevamente siento que me maree y se me bajó la presión. Me agaché para tomar aire y recuperarme, vi que no me podía recuperar y pedí el cambio. Me senté en el banco, me controlaron los médicos, me recuperé, el entrenador me preguntó si podía continuar, entré y terminé jugando el partido normalmente”, sostuvo sobre ese episodio.

 

“Estando en casa, con uno de mis hijos en brazos, sentí que de nuevo me pasó lo mismo. Tuve que ir al médico y ver qué onda porque no era normal. Estoy acostumbrado a jugar en calor, a entrenar con altas temperaturas y humedad, exigiendo al máximo todo el tiempo, pero algo me pasaba”

 

Diagnóstico, tratamiento y un futuro incierto

 

Los estudios posteriores revelaron una posible afección cardíaca que aún se encuentra en análisis. “En la resonancia cardíaca parece que tengo una miocardiopatía, no me sé el nombre todavía”, comentó el jugador.

 

A partir de allí, los médicos indicaron una pausa obligatoria en su carrera profesional. “Tengo que estar parado entre 3 y 6 meses, ya estoy medicado”, señaló, dejando en claro que el proceso recién comienza.

 

Foto: Instagram de Uni&oacute;n de Santa Fe.
Foto: Instagram de Unión de Santa Fe.

 

En ese sentido, también explicó que aún se investiga el origen del problema: “Puede ser viral o puede ser que sea otra cosa que todavía no lo sabemos”.

 

El valor de la detección temprana y el apoyo emocional

 

Más allá de la incertidumbre, Hure remarcó la importancia de haber actuado a tiempo. “El cuerpo avisa y le hice caso en el momento que me pasó eso y no dejé pasar ni un día”, sostuvo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El impacto emocional también fue profundo, especialmente por su rol familiar. “Lo único que pensé fue en mis dos hijos, en mi mujer y en mi familia”, confesó sobre el momento en que recibió el diagnóstico.

 

Mientras atraviesa este proceso, el jugador se apoya en su entorno cercano, la fe y el acompañamiento profesional. “Estoy tratando de asimilar y de ver qué voy a hacer”, expresó con crudeza.

 

Por una afección cardíaca, Daniel Hure se ve obligado a dejar el básquet por tiempo indeterminado: “Es una piña la que me pegaron”

Temas:

Daniel Hure Básquet
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso