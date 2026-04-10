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Sociedad

Por falta de mérito, la Justicia liberó al "Rey de La Salada"

La Cámara Federal de La Plata ordenó la libertad de Jorge Castillo y otros imputados al considerar que no hay pruebas suficientes por ahora.

10 de Abril de 2026
Castillo fue arrestado en 2025 en su propiedad y sus allegados quedaron procesados
Castillo fue arrestado en 2025 en su propiedad y sus allegados quedaron procesados

La Cámara Federal de La Plata ordenó la libertad de Jorge Castillo y otros imputados al considerar que no hay pruebas suficientes por ahora.

La Cámara Federal de La Plata dispuso la liberación de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, al dictar la falta de mérito en la causa que investigaba presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva vinculadas a la feria La Salada.

La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, que también benefició a otros 18 imputados, entre ellos su hijo Manuel y familiares de su histórico socio Enrique “Quique” Antequera. De este modo, todos recuperaron la libertad en el marco de una investigación que había tenido un fuerte impacto judicial y mediático.

En su resolución, los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias señalaron que no existen elementos suficientes, al menos en esta etapa del proceso, para sostener la acusación. Según el fallo, no se logró demostrar de manera fundada la existencia de maniobras de lavado de activos, ni siquiera a nivel indiciario.

El origen de la causa

 

Se había iniciado tras una investigación impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y había derivado en más de 60 allanamientos, una veintena de detenciones y el secuestro de vehículos y dinero. En ese contexto, Castillo fue arrestado en 2025 en su propiedad, mientras que varios de sus allegados quedaron procesados con prisión preventiva.

Jorge Castillo
Jorge Castillo

Sin embargo, la Cámara cuestionó con dureza el desarrollo de la investigación. Los magistrados advirtieron que no se precisaron con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las supuestas maniobras ilícitas, y que las acusaciones se basaron en descripciones generales de operaciones comerciales sin sustento concreto.

La falta de mérito implica que la causa no queda cerrada, pero sí que, por el momento, no hay pruebas suficientes para avanzar con los procesamientos. Esto abre una nueva etapa en el expediente, en la que la Justicia deberá profundizar la investigación o redefinir el rumbo del caso.

Tras conocerse la decisión, la defensa de Castillo celebró el fallo y sostuvo que se trataba de una acusación reiterada sobre hechos ya analizados anteriormente. Mientras tanto, el expediente continúa abierto y bajo revisión judicial.

Temas:

El Rey de la Salada
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