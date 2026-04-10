Aseguran que la reforma laboral encarece exponencialmente los juicios en trámite en Entre Ríos

El abogado especializado en Derecho Aduanero y Tributario, Pedro Negri Aranguren dialogó con Elonce y se refirió a la ley de reforma laboral y su aplicación en la provincia de Entre Ríos. Precisamente, abordó los efectos de la normativa en la relación empresa-trabajador, además de los juicios en trámite, la previsión del cálculo de los intereses y la actualización, que ahora "es más gravosa".

En ese sentido, Negri Aranguren indicó que en Entre Ríos “tenemos un gran problema” porque al publicarse la ley “generalmente ve a determinadas zonas” y, sobre todo, a Buenos Aires. Particularmente, Negri Aranguren hizo hincapié en “un grave problema” y se refirió a los juicios en trámite.

La postura del abogado en relación a los juicios en trámite

El letrado recordó que ese punto “se ha declarado inconstitucional en un momento” aunque actualmente se trabaja con la nueva actualización, a la cual describió como "una bomba" en Entre Ríos, sobre todo para los juicios en trámite. "En la provincia veníamos con una actualización de tasa activa Banco Nación y se pasa a un IPC más 3%. Eso en juicios para atrás implica un aumento de más del 3000% en cuanto a intereses”, especificó.

Los juicios en trámite “pueden haber empezado en el 2020, 2021, 2019. Hay un margen de tiempo de dos años para iniciar un juicio laboral, así que la relación de trabajo puede haber sido en 2017, 2018”, señaló. En esa línea, los montos vigentes al año 2017, por ejemplo, deben actualizarse en relación al índice de inflación desde entonces hasta la actualidad.

La posibilidad de un aumento del 4000% en la sentencia

Para ejemplificar, el abogado señaló: “Una actualización de una relación laboral de 2017, sentencia en el 2025, con tasa activa Banco Nación daba, en una base de 1.400.000 pesos, una actualización de 6 millones de pesos. Con la nueva ley, esos 6 millones de pesos pasan a 190 millones de pesos. Es un aumento del 4000%”.

Crédito: X Mas tv

“La ley intentó evitar juicios pero creo que lo vamos a tener cuando se empiecen a hacer las liquidaciones de todos los juicios en trámite”, agregó.

Una "industria" del juicio

El abogado señaló que este mecanismo alimentaría una “industria del juicio” y aseguró que se "va a lograr”. “Veremos cómo lo va a resolver la justicia cuando también había, por parte de la empresa, una previsión con respecto a los juicios que llevaba en trámite. Y se cambian las reglas de juego donde había una tasa activa Banco Nación a una nueva ley, una nueva forma de actualización que lo multiplica miles de veces. Para adelante, esta actualización es muy parecida a la que teníamos”, refirió.

Sin embargo, enfatizó que el problema radica en los años “para atrás”.

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Mayor impacto en Entre Ríos

Acerca de la implicancia de la ley en nuestra provincia, el abogado refirió que “en Buenos Aires no estaba clara la forma de actualización y había, según fallos jurisprudenciales, tasas mucho más altas. Había incertidumbre en cuanto a cómo se actualizaba el juicio. En Entre Ríos ese problema no lo teníamos porque se aplicaba tasa activa Banco Nación y con una capitalización por única vez, después tasa activa Banco Nación. No teníamos este problema”.

En cuanto a la solución, Negri Aranguren sostuvo: “Considero que el régimen tendría que seguir como estaba, al menos a partir de la publicación de esta ley, actualizar los periodos posteriores a la ley y no los anteriores. Eso sería lo más lógico”.

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Asimismo, reflexionó sobre la posibilidad de que una empresa deba enfrentar un juicio de 190 millones de pesos por un trabajador despedido hace 5 u 8 años y manifestó: “Cuando analizamos la ley es un tema preocupante porque se cambiaron las reglas de juego con respecto a cómo actualizar un crédito laboral”.

La situación del sector rural

Para ejemplificar, el abogado mencionó el caso del sector rural entrerriano, donde "la reforma es una oportunidad, porque los periodos de prueba se extendieron a 8 meses", aseguró y agregó que "Hay menos solidaridad para el dueño del campo en cuanto a responsabilidades".

Asimismo, sostuvo que "se compatibilizó el trabajo temporario con las prestaciones sociales; es decir, en las contrataciones por periodos muy cortos, muchos trabajadores tenían prestaciones sociales y no querían que se los registre porque las perdían. Esto lo compatibiliza y hace que no lo pierdan".

En otro de los puntos, indicó que "también para las pymes ya se hace una centralización de la registración en ARCA y documentación digital que va a simplificar los trámites" y "la posibilidad de que las empresas puedan establecer convenios laborales de empresa particulares que prevalece sobre la actividad"; es decir que las empresas "van a poder negociar reglas propias porque son específicas de la zona y no una genérica".

La entrevista completa se publicará este sábado a las 13:00 en el canal de Youtube de X Mas tv.