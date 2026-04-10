Colón celebrará su 163° aniversario con acto protocolar y una gran kermés para toda la comunidad

La ciudad de Colón se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su fundación con una jornada pensada para compartir en comunidad, revalorizar la historia local y generar un espacio de encuentro entre vecinos, instituciones y familias. La Municipalidad de Colón dio a conocer el cronograma de actividades previsto para el próximo domingo 12 de abril, en el marco de los 163 años de la ciudad.

La programación contempla un acto protocolar por la mañana sobre calle Urquiza, entre plazas Washington y Artigas, y una gran kermés por la tarde en el mismo sector, con propuestas recreativas, gastronómicas y artísticas destinadas a toda la familia. Además, la jornada incluirá una celebración especial en la Parroquia Santos Justo y Pastor, en el marco del año jubilar y de la apertura de la Puerta Santa por los 150 años.

En el marco de esta fecha tan significativa para la comunidad, la Municipalidad de Colón organiza una jornada conmemorativa que busca poner en valor la identidad, la historia y el presente de una ciudad que sigue creciendo con la participación de sus vecinos y el compromiso de sus instituciones.

Acto protocolar por un nuevo aniversario de la ciudad

Las actividades comenzarán a las 8:45 con el acto protocolar por el 163° aniversario de la fundación de Colón. La ceremonia se llevará a cabo en avenida Urquiza, entre plazas Washington y Artigas, y contará con la participación de autoridades municipales, instituciones y comunidad en general.

Desde el Municipio se extendió la invitación a toda la comunidad a acompañar este momento tan importante para la ciudad, en el que se conmemorará una nueva fecha fundacional y se rendirá homenaje a la historia y al recorrido colectivo de Colón.

Celebración religiosa en la Parroquia Santos Justo y Pastor

A las 10 horas, la programación continuará en la Parroquia Santos Justo y Pastor, donde se desarrollará una actividad en el marco del año jubilar, con la apertura de la Puerta Santa por los 150 años. Esta instancia se integra a la agenda del aniversario como parte de una celebración especial que también pone en valor la historia espiritual e institucional de la comunidad colonense.

Cronograma

Por la tarde, desde las 15:30, avenida Urquiza entre plazas volverá a convertirse en punto de encuentro para la comunidad con la realización de una gran kermés abierta a todo público. La propuesta incluirá feria de platos, juegos para niños y música en vivo, generando un espacio festivo y participativo para celebrar entre vecinos un nuevo aniversario de la ciudad.

Entre las propuestas artísticas previstas para la jornada se destaca la presentación musical de La Big Band, que tendrá a su cargo el cierre de la actividad de la tarde. De esta manera, el aniversario de Colón sumará también un momento de disfrute y encuentro cultural, fortaleciendo el sentido comunitario de la celebración.