Las cancillerías de Argentina y Uruguay se reunirán para profundizar en la cuestión de la planta HIF Global

En un nuevo capítulo del conflicto por el proyecto industrial en la costa del río Uruguay, Cancillería Argentina se comunicó con el intendente de Colón, José Luis Walser, por la planta HIF Global, en el marco de las gestiones diplomáticas que buscan definir el futuro de la iniciativa. El ejecutivo local confirmó el contacto oficial y destacó el avance hacia una instancia de diálogo entre ambos países.

La comunicación se produce luego de que autoridades uruguayas evaluaran la posibilidad de relocalizar la planta proyectada en Paysandú, lo que fue recibido con expectativa en la ciudad entrerriana, en un contexto donde la comunidad viene expresando preocupación por el impacto ambiental y productivo del emprendimiento.

Walser expresó su satisfacción ante los últimos acontecimientos y remarcó la importancia del trabajo sostenido en defensa del territorio. En ese sentido, destacó que la postura de Colón "se mantuvo firme desde el inicio del debate, priorizando la protección del ambiente, el río Uruguay y la actividad turística de la región".

Una instancia de diálogo bilateral en marcha

El jefe comunal informó que en las últimas horas de este viernes recibió un llamado de Cancillería Argentina, donde se le confirmó que avanza la organización de una reunión entre ambas cancillerías. Este paso abre una nueva etapa institucional en el tratamiento del tema, con participación directa de los gobiernos nacionales.

La instancia bilateral se perfila como un espacio clave para profundizar el intercambio de información y evaluar alternativas respecto a la localización del proyecto industrial. Según se indicó, el objetivo es avanzar en un diálogo formal que contemple las preocupaciones planteadas desde la costa argentina del río Uruguay.

Desde Colón consideran que este avance representa “una señal positiva” dentro de un proceso que ha sido sostenido con gestiones formales, reuniones técnicas y planteos institucionales ante autoridades competentes.

Expectativa en la región del río Uruguay

La posible revisión del emplazamiento de la planta en Paysandú es interpretada en la región como un reconocimiento a los planteos realizados desde Entre Ríos.

La intervención de Cancillería Argentina otorga ahora un marco diplomático formal al conflicto, lo que genera expectativas en ambas márgenes del río Uruguay. El diálogo entre países será determinante para definir el futuro del proyecto HIF Global.