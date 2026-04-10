Raúl Timerman: "El gobierno atraviesa su peor momento de aprobación de gestión"

REDACCIÓN ELONCE
El analista Raúl Timerman advirtió que el gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde que asumió la presidencia. "Por primera vez en el mes de marzo, el gobierno no es reelegible", dijo a Elonce.
En un análisis sobre la actualidad política argentina, el analista Raúl Timerman advirtió que el gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde que asumió la presidencia.
“En este momento el gobierno está pasando por su peor momento desde que asumió Javier Milei. Hasta el mes de febrero de este año, y desde febrero del año pasado, que fue el famoso caso Libra, el principal problema percibido por los argentinos era la corrupción. En marzo de este año, por primera vez, aparece por encima de la corrupción los bajos ingresos. En abril vuelve a aparecer la corrupción y los bajos ingresos. Esos son dos puntos que hacen que en este momento el gobierno atraviese por su peor momento de aprobación de gestión”, sostuvo Timerman a Elonce.
En relación con los niveles de aprobación, señaló: “El gobierno, en general, ha estado siempre alrededor de los 46, 45, 47 puntos de aprobación de gestión. En malos momentos llegó a 40 puntos de aprobación de gestión. Primera semana de marzo de este año, 37 puntos de aprobación de gestión. Primera semana de abril de este año, 33 puntos de aprobación de gestión y 66% del electorado dice que la gestión es mala o muy mala. Pensemos que este gobierno ganó las elecciones en un balotaje con el 56% de los votos”.
Sobre el apoyo electoral, Timerman explicó: “Ahora ha perdido gran parte de su base electoral. Por primera vez en el mes de marzo, el gobierno no es reelegible, no tiene las condiciones necesarias para ser reelegible y eso es percibido por la oposición que se ha comenzado, de alguna manera, a organizar o empezar a tratar de delinear el escenario respecto a la construcción de un sistema de oposición que hasta ahora no existía”.
Analizando el núcleo de votantes de las elecciones de 2023, detalló: “En las elecciones generales Sergio Massa sacó 37 puntos, Javier Milei 30, lo que hoy es considerado su núcleo duro, y Patricia Bullrich, con el PRO o Juntos por el Cambio, sacó 23 puntos. Casi uno de cada cuatro de los votantes de Milei de la general hoy dice que la gestión de gobierno es mala o muy mala. Casi la mitad de los votantes de Patricia Bullrich en la general hoy dice que la gestión de gobierno es mala o muy mala”.
“Adorni se ha convertido en un ancla pesado para el gobierno. Es difícil de comprender por qué el gobierno no libera ese ancla, no libera a Adorni de la responsabilidad de seguir en ese cargo. Cuando José Luis Espert estuvo en una situación muy complicada, parecida a la de Adorni, donde había de por medio temas de corrupción, estaba permanentemente en los medios, entraba en contradicciones, la opinión pública no aflojaba respecto al juicio negativo. ¿Y qué hizo? Renunció. A partir de que renuncia desapareció. Creo que si Adorni quisiera ayudar al gobierno, contra la posición de Karina Milei y Javier Milei que creen que conviene mantenerlo, la mejor manera de ayudar al gobierno es renunciando”.
Acerca de la oposición, enfatizó: “La Libertad Avanza tiene la responsabilidad de gobernar y le está yendo bastante mal. Si uno toma la historia de los últimos años de la derecha en la República Argentina, en un determinado momento, tuvo el liderazgo la derecha y centroderecha, se tuvo el liderazgo de Mauricio Macri. Después ese liderazgo pasó a manos de Javier Milei después de las elecciones del 2023. Creo que Milei va a ir perdiendo ese liderazgo en función del deterioro de su gobierno. Tengo la impresión de que quien se mantiene limpia de sospecha, por lo menos en los temas de corrupción, es Patricia Bullrich. Yo creo que después de todo esto de la corrupción, estar tan en la mente de los argentinos, se va a convertir en un activo valioso para las próximas elecciones, la honestidad del candidato”.
“Kicillof corre con ventaja en la oposición, es percibido como una persona honesta. En el oficialismo a ese lugar lo ocupa Patricia Bullrich. Creo que va a surgir un candidato opositor no peronista. No creo que Mauricio Macri sea candidato con el PRO. Yo creo que el PRO va a ir en alianza con La Libertad Avanza. Y por el lado del peronismo, aparece en este momento Axel Kicillof. Está Sergio Massa, que seguramente querrá jugar un rol, creo que más de armador que de candidato. Está Miguel Ángel Pichetto, que ha aparecido con fuerza en el peronismo. Hace dos días hubo una reunión entre Leandro Santoro y Natalia De la Sota y la han presentado en las redes sociales casi como una fórmula. Creo que el peronismo, lo más posible es o lo más deseable, es que defina a su candidato por internas abiertas. Cristina Kirchner siempre se opuso a las internas. Da la impresión que Kicillof no sería amigo de eso, más bien preferiría ir creciendo con el movimiento Derecho al Futuro y que Cristina Kirchner, de alguna manera, se alíe con eso. Está todo en veremos”, agregó.
Respecto a los espacios provinciales, comentó: “Provincias Unidas ha tenido un mal nacimiento. Todos los gobernadores han perdido su elección, excepto Valdés posiblemente. Le ha ido mal a Schiaretti, a Llaryora, a Pullaro, le ha ido mal a Nacho Torres. No funcionó Provincias Unidas. Yo creo que el que está en contacto con ellos en forma casi permanente es Axel Kicillof. Me da la impresión que está tratando de construir por ese lado. No se ve la construcción de un candidato de los gobernadores por el momento. Dentro del peronismo daría la impresión que los gobernadores apoyan a Kicillof, incluso algunos gobernadores que votan a favor del gobierno, como es el caso de Jaldo de Tucumán o Jalil de Catamarca. Creo que llegado el momento van a jugar dentro de ese espacio que construya el peronismo”. Elonce.com