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Internacionales Nuevas críticas al presidente de EE.UU.

Lula acusó a Trump de “amenazar a todo el mundo" y dijo: “no queremos guerra”

El mandatario brasileño subrayó que su país no quiere involucrarse en ninguna guerra. “No queremos guerra, queremos paz, queremos cosas buenas y no queremos guerra, el que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta”, afirmó Lula.

11 de Abril de 2026
Lula redobló sus críticas a Trump.
Lula redobló sus críticas a Trump. Foto: (Archivo).

El mandatario brasileño subrayó que su país no quiere involucrarse en ninguna guerra. “No queremos guerra, queremos paz, queremos cosas buenas y no queremos guerra, el que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta”, afirmó Lula.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este que la situación geopolítica global es "difícil", y acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de "amenazar a todo el mundo", en medio de su rechazo a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

 

"El mundo está difícil, Trump está amenazando a todo el mundo", dijo Lula da Silva durante un discurso en la inauguración de un nuevo campus del Instituto Federal de Educación en la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo.

 

"Nosotros en Brasil no queremos guerra, queremos paz, con acceso a la cultura, al estudio, el derecho a enamorarse, queremos cosas buenas y no queremos guerra, el que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta. Aquí no tenemos miedo de ser felices", aseguró el presidente, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

Asimismo, el mandatario subrayó que Brasil no tiene interés en involucrarse en conflictos armados y reiteró que su Gobierno prioriza la paz como vía para ampliar el acceso de la población a derechos sociales, económicos y culturales.

Temas:

Donald Trump Estados Unidos Israel Brasil Lula da Silva
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