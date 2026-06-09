Crisis en Bolivia: protestas, tensión política y temor por un estado de excepción

La crisis en Bolivia continúa profundizándose en medio de un escenario marcado por conflictos económicos, movilizaciones sociales y una creciente tensión política. Mientras persisten los problemas vinculados a la falta de dólares y al abastecimiento de combustibles, distintos sectores sociales mantienen protestas contra las medidas implementadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En diálogo con Elonce, la periodista boliviana Gabriela Ruesgas, describió un panorama complejo y advirtió sobre la posibilidad de que el Ejecutivo avance con la aplicación de un estado de excepción recientemente reglamentado.

"Estamos en una situación bastante complicada. Acá ya llevamos 40 días de lo que hemos denominado como un proceso de rebelión obrera, campesina, indígena y popular que está enfrentando un plan de ajuste muy duro del gobierno de Rodrigo Paz", sostuvo la periodista.

Crece la preocupación por las protestas y la respuesta oficial

Según explicó Ruesgas, la reciente aprobación de una ley que regula el estado de excepción generó preocupación entre organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores movilizados que rechazan las políticas oficiales.

"Estamos en una situación muy delicada y en cualquier momento Rodrigo Paz efectivamente aplicará la ley de estado de excepción, lo cual ha generado un repudio enorme de todos los sectores movilizados, comunidades originarias, vecinos y vecinas en la ciudad de El Alto", afirmó.

La entrevistada también denunció operativos de seguridad desarrollados durante los últimos días en distintas regiones del país. En particular, hizo referencia a los hechos ocurridos en San Julián, donde, según relató, fuerzas policiales y militares intervinieron para intentar levantar bloqueos y controlar las protestas.

"Lo más grave de todo esto fue que de manera abierta, incluso televisada por muchos medios oficiales, mostraron cómo la policía y militares estaban resguardando y proveyendo determinadas herramientas a agrupaciones paramilitares", señaló.

El trasfondo económico detrás del conflicto

Uno de los factores que explica el malestar social es la situación económica que atraviesa el país. De acuerdo con Ruesgas, el gobierno intentó implementar medidas de ajuste que generaron un fuerte rechazo en amplios sectores de la población.

"Son seis meses del gobierno de Rodrigo Paz. En diciembre buscó imponer un plan de ajuste muy al estilo de Milei en Argentina. Es la misma receta que viene de Trump, pero respondió de manera contundente una movilización importante contra el gasolinazo", expresó.

La periodista aseguró que, pese a las promesas oficiales, los problemas económicos persisten y se han agravado en algunos sectores. "La gasolina es ahora el doble de cara y más. Además, es una gasolina que los sectores transportistas y populares han denominado gasolina basura porque ha dañado de manera tremenda los vehículos", manifestó.

Para la entrevistada, la combinación entre el aumento del costo de vida, la escasez de combustibles y las dificultades económicas ha alimentado una creciente desconfianza hacia el gobierno.

Acusaciones cruzadas y rechazo social

El Ejecutivo boliviano sostiene que detrás de las protestas existen grupos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, una acusación que Ruesgas rechazó de manera enfática.

"Lo que buscan es deslegitimar la movilización. Es un discurso muy reaccionario y muy de la derecha que intenta desconocer que existe un profundo malestar social", afirmó.

Asimismo, consideró que las manifestaciones exceden ampliamente cualquier liderazgo político particular. "Las movilizaciones son mucho más que eso y son marginales, incluso, quienes creen que una sola figura puede dirigir una protesta de esta magnitud", indicó.

Temor a una escalada del conflicto

Ruesgas también comparó el contexto actual con algunos de los episodios más conflictivos de la historia reciente de Bolivia, como la denominada Guerra del Agua y la Guerra del Gas, que derivaron en profundas crisis políticas y sociales.

"El país protagonizó levantamientos tremendos. Eso hizo caer a un presidente y demostró que las medidas represivas, lejos de amedrentar, pueden generar un profundo levantamiento popular", recordó.

Según indicó, actualmente existen denuncias sobre detenciones de dirigentes sindicales y sociales, además de episodios de violencia durante los operativos de seguridad. "Ya hay al menos siete asesinados por la represión policial y militar, además de detenciones que son modalidades de secuestro", denunció.

Mientras tanto, diversos sectores continúan convocando a marchas y movilizaciones. La posibilidad de que el gobierno avance con la aplicación efectiva del estado de excepción mantiene en alerta a organizaciones sociales y políticas, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

"El gobierno quiere inclinar a su favor este equilibrio tan inestable, pero desde abajo la movilización está con mucha determinación después de 40 días de protestas. La situación es realmente muy delicada", concluyó la periodista.