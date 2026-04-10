Nico Occhiato reaccionó a las críticas de Migue Granados y lanzó una fuerte respuesta

Nico Occhiato protagonizó un nuevo cruce con Migue Granados y la tensión entre los espacios de streaming volvió a escalar en las últimas horas.

El conflicto se reactivó luego de que Granados, en una entrevista, cuestionara el rol de la comunidad de LUZU en una polémica que involucró a la creadora de contenido Marti Benza durante su salida de un programa en 2025.

Según sus dichos, el episodio habría estado “armado” y responsabilizó indirectamente al entorno de Occhiato por los ataques que recibió la influencer en redes sociales.

La respuesta de Nico Occhiato

La reacción de Nico Occhiato no tardó en llegar. Consultado por televisión, rechazó de plano las acusaciones y se mostró molesto por los comentarios.

Afirmó que conoce la situación personal de Benza, pero negó cualquier tipo de organización para generar ataques desde su espacio. Además, calificó esa versión como una idea sin sustento y sostuvo que las opiniones en redes sociales no pueden ser dirigidas por un conductor.

El conductor también remarcó que el fenómeno se dio en plataformas como Twitter, donde los usuarios interactúan libremente, y cuestionó la idea de que se pueda influir de manera directa en ese tipo de dinámicas.

Occhiato y Granados.

Un conflicto que viene de antes

El cruce entre Nico Occhiato y Migue Granados tiene antecedentes y volvió a tomar fuerza con este episodio.

Occhiato recordó el momento en que perdió un equipo completo de su programación, en referencia al pase de un ciclo a otro canal de streaming. Reconoció que en ese momento reaccionó con enojo, aunque destacó que rápidamente reorganizó su propuesta.

Incluso, en su respuesta dejó una frase dirigida a su colega, en la que le sugirió enfocarse en su propio trabajo, lo que volvió a tensar el vínculo entre ambos espacios.

La palabra de Marti Benza

En medio de la polémica, Marti Benza también se refirió a la situación y reconoció que quedó en el centro del conflicto.

La creadora de contenido admitió que algunos comentarios le afectaron y señaló que, en su momento, no supo cómo manejar la exposición pública. Además, consideró que debería haber salido antes a aclarar ciertas versiones.