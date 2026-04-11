Joven cantante de Entre Ríos cautivó a Abel Pintos, Jimena Barón y la Mona Jiménez

REDACCIÓN ELONCE
Naomi Omarini, la cantante oriunda de Piedras Blancas, cantó “Amor prohibido” y convenció al jurado de “Es mi sueño” para pasar a la siguiente ronda del certamen televisivo. Las emotivas palabras de Abel Pintos, y su sentido mensaje.
Naomi Omarini, es una joven oriunda de Piedras Blancas, que con su voz ha cautivado al público en diversos escenarios de la región. Este viernes por la noche, se presentó en el certamen televisivo que conduce Guido Kaczka, “Es mi sueño” y brilló en el escenario del programa.
La joven entrerriana cantó “Amor prohibido” de Selena y convenció al jurado para pasar a la siguiente ronda del certamen.
Tras su presentación Abel Pintos, le dijo unas emotivas palabras y Jimena Barón, elogió su presentación. Mientras, que la “Mona” Jiménez, con una gran sonrisa, señaló: “lo hizo muy bien la flaca”.
Tras su presentación, la cantante entrerriana, hizo un emotivo posteo en las redes. “Muy emocionada por todo lo que está pasando, por todo el amor. Con todo el impulso y las fuerzas que me siguen dando, seguimos por más”, escribió Naomi Omarini y agregó: “Quien iba a creer que desde chica, con mi familia, escuchábamos en casa a cada uno de estos grandes artistas y hoy me están dando su devolución y apoyo. Gracias a mi familia y equipo por tanto aguante”, remarcó la entrerriana y lo dedicó a su padre.
Su camino en la música
Cabe recordar que en el marco del micro “Espejo de mi Tierra”, Elonce dialogó hace un tiempo con la cantante quien brindó detalles de su carrera. En la entrevista, contó que desde muy chica siempre estuvo ligada a la música, comenzó tocando la batería y luego descubrió su amor por el canto y desde allí enfocó toda su carrera en este sentido.
“Tuve una infancia muy linda y siempre me gustó la música, lo tomaba como un juego, hasta que un día mi papá me dijo que piense en la música como un camino para tomarlo como un trabajo”, mencionó a Elonce al contar que en un comienzo cantaba temas de folclore y después fue incorporando otros géneros.
En ese camino musical, desde hace un tiempo se dedica a la música urbana y trabaja en dos temas musicales. “Me daba miedo sacar mis propias canciones, pero la gente me ayudó mucho”, amplió.
La joven mencionó que participó de los juegos Evita y tuvo la oportunidad de llegar a la final y presentó a la canción Triunfo Minero, que habla sobre Piedras Blancas”, mencionó al recodar en todas las competencias de las que participó siempre contó con el apoyo de sus padres, tíos y hermanos.