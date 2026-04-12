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La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrenará una obra de Strawinsky en Paraná

El concierto será el sábado 18 de abril en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita, en una propuesta que incluirá también una obertura de Wagner bajo la dirección de Luis Gorelik.

12 de Abril de 2026
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

El concierto será el sábado 18 de abril en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita, en una propuesta que incluirá también una obertura de Wagner bajo la dirección de Luis Gorelik.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presentará un nuevo concierto en Paraná con el estreno en la provincia de una obra de Igor Strawinsky. La función se realizará el sábado 18 de abril a las 20 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

 

Esta propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y contará con la dirección artística de Luis Gorelik, al frente del organismo provincial. El programa incluirá también la obertura Los Maestros Cantores, de Richard Wagner.

 

 

El eje central de la presentación será Petrouchka, en su versión revisada de 1947, una de las composiciones más representativas del autor ruso, que será interpretada por primera vez en territorio entrerriano.

 

Una obra clave en la trayectoria de Strawinsky

 

La pieza fue originalmente estrenada en 1911 en el Teatro del Châtelet de París, en el marco de los ballets rusos impulsados por el empresario Sergei Diaghilev. En ese momento, marcó un punto de inflexión en la carrera del compositor.

 

A diferencia de sus trabajos anteriores, Petrouchka introdujo nuevas formas de construcción musical, con contrastes marcados, bloques de sonido y un uso innovador del ritmo y la orquestación.

 

Orquesta sinf&oacute;nica.
Orquesta sinfónica.

 

En la versión que se interpretará en Paraná, Strawinsky realizó modificaciones importantes. La revisión de 1947 buscó adaptar la obra al formato de concierto, ampliando la participación del piano y ajustando aspectos de la instrumentación.

 

Próximas presentaciones del organismo

 

Además de este concierto, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ya tiene programada una nueva presentación para el sábado 25 de abril, también a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

 

 

En esa oportunidad, el programa incluirá La Gran Pascua Rusa, de Nikolái Rimsky-Korsakoff, y la Sinfonía Nº6 Pastoral, de Ludwig van Beethoven. El concierto contará con la participación del director invitado Alex Amsel.

 

De esta manera, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos continúa con su agenda cultural en la capital provincial, con propuestas que combinan repertorio clásico y obras de relevancia internacional.

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