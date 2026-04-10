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Declararon Personalidad Destacada de Gualeguaychú a Pipo Pescador: "Me emocioné fuerte", aseguró

En una sesión especial, el Concejo Deliberante de la localidad entrerriana aprobó por unanimidad la Resolución N° 9. El histórico personaje fue homenajeado en el hall del palacio municipal y recibido por el intendente Davico.

10 de Abril de 2026
Enrique Fischer "Pipo Pescador" fue reconocido por su trayectoria
Enrique Fischer "Pipo Pescador" fue reconocido por su trayectoria Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

En una sesión especial, el Concejo Deliberante de la localidad entrerriana aprobó por unanimidad la Resolución N° 9. El histórico personaje fue homenajeado en el hall del palacio municipal y recibido por el intendente Davico.

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú llevó a cabo este viernes una emotiva sesión especial en la que se aprobó la resolución que declara a Enrique Fischer, conocido artísticamente como “Pipo Pescador”, como Personalidad Destacada de la Ciudad.

 

El proyecto, presentado por los concejales de los bloques Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza, obtuvo despacho favorable en Comisiones Conjuntas el miércoles pasado y fue sancionado por unanimidad.

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Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

 

Durante la sesión, los concejales de todos los bloques destacaron el trabajo y la persona de “Pipo Pescador” a la vez que recordaron sus infancias marcadas por sus canciones. Al culminar la misma, se le entregó una carpeta conteniendo la resolución y un obsequio. Luego, en hall del palacio municipal, la Orquesta infanto juvenil Yaguarí Guazú -dirigida por Santiago Veronesi-, junto a alumnos de la Escuela Gervasio Méndez interpretaron canciones del reconocido artista. Además, se sumaron al homenaje el profesor de Música Maxi Benetti y los raperos Kevin Arnold “Key” y Rodrigo Bordoli “Triko”. Antes de culminar, el mismo “Pipo Pescador” cantó su más reconocida canción siendo coreado por todos los presentes.

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Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

 

Previamente, Fischer mantuvo un encuentro con el presidente municipal, Mauricio Davico, quien le regaló un poncho, obsequio muy valorado por “Pipo Pescador”.

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Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

 

“Mi visita a la municipalidad empezó con una entrevista con el intendente Davico, hablamos de cosas muy interesante y de proyectos para los niños. Luego, en el Concejo escuché palabras muy enternecedoras para mí, sobre lo que he hecho en mi vida. Me emocioné fuerte, y la frutilla del postre fue al bajar al hall donde me esperaban cientos de niños y la orquesta que tocó “El auto de papá”. Este homenaje va a estar siempre en mi corazón, muy agradecido”, expresó Pipo Pescador al culminar su homenaje.

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Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

 

Con esta distinción, el Concejo Deliberante reconoce y valora el aporte de “Pipo Pescador” a la cultura local y nacional en consonancia con el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú en la preservación y difusión del patrimonio cultural.

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