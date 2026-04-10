Roberto Pettinato habló del juicio de su hijo y sostuvo que es inocente

Roberto Pettinato expresó su preocupación por el proceso judicial que enfrenta su hijo Felipe, acusado por la muerte de un neurólogo en 2022. A días del juicio, defendió su inocencia y sostuvo que el hecho fue un accidente. También habló su hermano.
Roberto Pettinato hijo juicio fue el eje de las declaraciones del conductor, quien manifestó su preocupación por la situación judicial de Felipe Pettinato, acusado por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo tras un incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el barrio porteño de Belgrano. El joven, de 32 años, se encontraba a la espera del juicio previsto para el 20 de abril, instancia que definiría su responsabilidad en el hecho.
En declaraciones brindadas a un móvil del programa televisivo Puro Show (El Trece), el ex saxofonista de Sumo se refirió a la causa judicial y defendió públicamente a su hijo. Según expresó, no existían pruebas concluyentes que acreditaran su culpabilidad.
“El juicio, estuve la vez pasada y me parece que uno tiene que decir las cosas como son... Si están las pruebas, fuck. Salió en Clarín el fiscal diciendo ‘sinceramente, debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas’”, sostuvo Pettinato en relación al expediente.
La versión de la defensa y el estado de Felipe
El conductor también hizo referencia a la reconstrucción de los hechos planteada por la defensa, en la que se indicaba que tanto Felipe Pettinato como Melchor Rodrigo compartían un contexto de consumo que podría haber derivado en un accidente.
“Es verdad que fueron compañeros de consumo y en ese contexto suelen suceder accidentes”, afirmó. En esa línea, reflexionó sobre la situación con una mirada personal: “A veces pienso y digo, ¿y si hubiese sido al revés, y si era Felipe el que se moría?”.
Respecto al estado emocional de su hijo, el presentador aseguró que se encontraba estable. “Él está súper bien, muy tranquilo, siempre estuvo súper bien y muy tranquilo. Yo también le decía, ‘¿vos estás bien?’. Y él me decía, ‘sí, estoy bien porque yo no sé qué pasó’”, relató.
Además, explicó los motivos por los cuales Felipe no declaró durante las audiencias. “Por eso no declara y tampoco está en condiciones, él sigue haciendo terapia, va a una clínica”, detalló sobre el acompañamiento psicológico que recibía.
“No vamos a ser felices nunca más”
En el cierre de sus declaraciones, Pettinato sostuvo su convicción sobre la inocencia de su hijo y anticipó las consecuencias emocionales que dejaría el proceso judicial, más allá del resultado.
“Yo creo que debe salir absuelto. Y su vida va a continuar como sería si esto te pasara a vos o a mí, no vamos a ser felices nunca más”, expresó, marcando el impacto personal y familiar del caso.
La causa por el incendio fatal que terminó con la vida del neurólogo avanzaba hacia una instancia clave, con la expectativa puesta en la evaluación de las pruebas y testimonios que se presentarían durante el juicio.
El apoyo familiar y la palabra de Homero Pettinato
En paralelo, Homero Pettinato también se pronunció públicamente sobre la situación de su hermano. Junto a su padre y su hermana Tamara, estuvo presente en la audiencia del 6 de abril y manifestó el respaldo familiar.
“Nosotros estamos brindándole mucho apoyo a mi hermano, estamos convencidos de su inocencia”, afirmó el músico en diálogo con el mismo programa televisivo.
Asimismo, indicó que existían aspectos de la causa que no habían trascendido públicamente. “Hay detalles de la causa que no salieron a la luz”, señaló, y agregó que optaban por no difundir cierta información por respeto a la familia de la víctima.
Críticas mediáticas y empatía con la familia de la víctima
Homero Pettinato cuestionó el tratamiento mediático del caso y consideró que se instalaron versiones erróneas. “Se hablaron muchas cosas en la tele que no son verdad, se instaló una verdad tergiversada pero estamos convencidos de su inocencia”, sostuvo.
En relación a las declaraciones de Hernán Rodrigo, hermano del neurólogo fallecido, quien calificó a Felipe como “asesino”, el músico expresó comprensión ante el dolor de la familia.
“Al hermano de Rodrigo lo re entiendo, porque si mi hermano hubiese perdido la vida yo estaría igual o peor”, afirmó. Sin embargo, sugirió que podría haber desconocimiento sobre aspectos del caso: “Quizás no leyó bien la causa o no conocía bien a su hermano y no sabía lo que estaba sucediendo”.
Finalmente, concluyó con una expresión de deseo respecto al avance del proceso judicial: “Me pone re triste hablar de esto, espero que la Justicia haga bien su trabajo”.