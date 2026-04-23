Riesgo constante por sarampión: alerta ante el Mundial 2026

El riesgo constante por sarampión preocupa a la OPS, que advierte sobre posibles brotes durante el Mundial 2026 y llama a reforzar la vacunación.
El riesgo constante por sarampión volvió a encender las alarmas sanitarias en América, especialmente ante la cercanía del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la circulación del virus, sumada al masivo movimiento de personas previsto para el evento deportivo, podría favorecer la expansión de una enfermedad altamente contagiosa si no se fortalecen las coberturas de vacunación.
Durante una conferencia de prensa en Washington, el director del organismo, Jarbas Barbosa, remarcó que el sarampión exige niveles de inmunización superiores al 95% con dos dosis para evitar brotes. Sin embargo, reconoció que, aunque hay avances, las cifras actuales aún no alcanzan ese umbral en varios países de la región.
La situación epidemiológica genera inquietud adicional porque América perdió recientemente su estatus de región libre de sarampión tras brotes registrados en países como Canadá, que luego se extendieron a otras naciones. Este escenario obliga a reforzar las estrategias sanitarias para contener la propagación del virus.
Cobertura insuficiente y riesgo de brotes
Uno de los principales desafíos señalados por la Organización Panamericana de la Salud es la cobertura desigual de vacunación. Aunque algunos países alcanzan niveles aceptables con la primera dosis, la segunda aplicación presenta cifras más bajas, lo que deja a sectores de la población vulnerables frente a posibles contagios.
El problema no radica únicamente en la disponibilidad de vacunas, sino en lograr que lleguen efectivamente a la población. Según datos del organismo, una gran proporción de los casos recientes corresponde a personas no vacunadas, lo que evidencia fallas en la cobertura y en la concientización.
Además, los especialistas advierten que la acumulación de personas susceptibles año tras año puede convertirse en el motor de nuevos brotes. En ese sentido, subrayan que un solo caso puede desencadenar una cadena de contagios si no se alcanza la inmunidad colectiva necesaria.
El impacto del Mundial y la vigilancia sanitaria
La realización del Mundial 2026 representa un desafío adicional. Millones de personas se desplazarán entre distintos países, lo que incrementa el riesgo de transmisión del virus en un contexto donde aún persisten focos activos. La movilidad internacional es un factor clave en la propagación del sarampión.
Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica. Detectar un caso en sus primeras etapas y actuar dentro de las primeras 72 horas puede marcar la diferencia entre contener un brote o permitir su expansión.
En este marco, la Organización Panamericana de la Salud trabaja junto a los países para mejorar la detección temprana, intensificar las campañas de vacunación y reforzar la comunicación pública frente a la desinformación.
Campañas de vacunación y desafíos logísticos
Como parte de la estrategia regional, más de 20 países participarán en la próxima Semana de la Vacunación en las Américas, con el objetivo de aplicar millones de dosis y actualizar esquemas incompletos. La iniciativa busca cerrar brechas en la inmunización y reducir el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles, publicó La Nación.
En el caso de Argentina, las autoridades sanitarias anunciaron un nuevo cronograma de distribución de vacunas para garantizar el abastecimiento en las provincias. Sin embargo, factores globales como conflictos internacionales y problemas logísticos han generado demoras en los envíos.
Finalmente, desde la Organización Panamericana de la Salud remarcaron que revertir la situación es posible, pero requiere compromiso político, inversión sostenida y una estrategia integral. En un contexto de riesgo constante, la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar que el sarampión recupere terreno en la región.