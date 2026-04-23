Una provincia lanzará una web con integración a Google Maps para informar cortes de calle en tiempo real

El gobierno de San Juan pondrá en marcha próximamente el sitio web cortesdecalle.sanjuan.gob.ar, una plataforma destinada a centralizar la información sobre cortes de calle en toda la provincia, con el objetivo de agilizar la circulación urbana y reducir las complicaciones generadas por obras en la vía pública.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Gobierno a Tiempo de San Juan, el sistema funcionará como un registro único donde distintos organismos del Estado —como el Ministerio de Infraestructura, Obras Sanitarias, municipios y empresas privadas— deberán cargar todos los cortes, tanto programados como de emergencia.

Integración con Google Maps y alertas en tiempo real

La principal innovación del sistema será su integración directa con Google Maps, lo que permitirá que los usuarios reciban información en tiempo real sobre los cortes de calle mientras utilizan aplicaciones de navegación o transporte.

De esta manera, quienes se desplacen en vehículo particular o a través de plataformas como Uber o DiDi podrán recibir alertas automáticas sobre si un corte es total o parcial, y serán guiados por rutas alternativas sugeridas por el sistema.

Además, la herramienta permitirá identificar obras por tramos específicos, detallando con precisión qué cuadras están bloqueadas y cuáles permanecen habilitadas, según el avance de los trabajos.

Impacto en el transporte público y planificación urbana

El nuevo sistema también tendrá impacto directo en el transporte público. Para la RedTulum, la plataforma ofrecerá sugerencias de paradas alternativas y seguimiento de los desvíos, con el objetivo de garantizar previsibilidad para los usuarios.

Desde el Ministerio de Gobierno indicaron que se realizará un monitoreo constante para asegurar el cumplimiento de los recorridos establecidos en el mapa digital.

Datos, transparencia y gestión del espacio público

Más allá de la información en tiempo real, el portal funcionará como un centro de datos sobre cortes de calle, generando estadísticas mensuales y anuales por departamento.

Esto permitirá conocer la cantidad de intervenciones realizadas en cada zona, así como las entidades responsables de cada obra, aportando “mayor transparencia” en la gestión del espacio público.

Un sistema listo para su implementación

Aunque el lanzamiento oficial se espera en las próximas semanas, desde el Ejecutivo provincial aseguraron que el sistema ya se encuentra técnicamente preparado para comenzar a operar.