El secretario de Justicia se refirió a la agenda actual del sector y a los proyectos de reforma pendientes

El secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, dialogó con Elonce y se refirió a la reforma del Consejo de la Magistratura; a los concursos para incorporación de personal; a la reforma del Código Procesal Penal y a los juicios por delitos de lesa humanidad.

En primer lugar, se expresó sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y señaló: “En 10 o 15 días saldrán las nuevas convocatorias para cubrir los 15 concursos que quedaron suspendidos. Estaban convocados, incluso con inscriptos, pero quedaron suspendidos por parte de la gestión anterior y eso fue un error”.

"En esa época yo era diputado provincial, cuando se hizo la reforma parcial de la ley del Consejo de la Magistratura, que incorporó el banco de casos, que ahora se sacó porque no funcionó, eso trabó la posibilidad de hacer concursos", recordó.

El funcionario explicó que “los inscriptos concursaban haciendo exámenes escritos, daban casos para resolver. En el sistema anterior, los jurados nombrados proponían los casos para que se evalúen. En la reforma que fue trunca, la idea era crear un banco de casos para que se sorteen el día de la evaluación. Eso nunca se conformó y fracasaron los 15 o 16 concursos, hay defensores, fiscales, ahora quedaron suspendidos por ese motivo. Se reeditan y ahora saldrán nuevos concursos de cargos", especificó.

"Se reformó la ley en esta gestión, volviendo al sistema anterior, se incorporaron y modificaron cuestiones que tensionaron relaciones con el Poder Judicial, con la Asociación de Magistrados, fuimos encontrando los puntos en común. Fue una de las tareas que me encomendó el gobernador. Maneiro recordó que es secretario de Justicia desde junio de 2025", indicó. En esa línea, manifestó: “Hemos ido tratando de encontrar los puntos de acuerdo con los distintos actores, donde todos tienen sus temas y no es fácil”.

En el caso de los concursos, Maneiro señaló que deberá “hacerse uno nuevo”. Habrá posibilidad de inscripción de nuevos concursantes y de actualización de datos.

Código Procesal Penal

Maneiro recordó que hubo un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, elaborado por el Poder Judicial durante la gestión anterior, “donde la Sala Penal tuvo un papel preponderante, donde se consultó a distintos sectores y el entonces gobernador Bordet lo presentó en el Senado para su tratamiento y nunca se hizo”, indicó el funcionario.

“Con esta nueva gestión se lo retiró y se lo revisó. En base a ese proyecto presentado, se lo reformuló, se le agregó cosas que faltaban, haciendo consultas con el Colegio de la Abogacía, con la Asociación de Magistrados. Ese borrador ya está terminado y está estudiándose, haciéndose algunas consultas. Trae cosas que el anterior proyecto no tenía, como una nueva regulación con prueba digital, fundamental para las investigaciones penales; la figura del arrepentido; el rol de los fiscales en términos de los plazos”, repasó Maneiro.

Investigación Penal Preparatoria

El secretario de Justicia señaló que lo más importante “es encontrar el punto medio” y que “se preserve los derechos de los imputados, de los ciudadanos bajo investigación y el principio de inocencia; la resolución en un plazo razonable; sea del delito que sea”.

“No solo para la corrupción, para todos los casos”, subrayó y agregó que “hay que encontrar y darle al Estado las herramientas para que la persecución penal se lleve adelante y que los delitos de acción pública, se puedan seguir adelante”. En esa línea, especificó que se pueden hallar “condicionantes o contextuales que hacen que la investigación tenga sus demoras”.

Acerca de los plazos razonables con posibilidad de prórroga, Maneiro indicó que en ese punto se atiende a “situaciones excepcionales” como pericias complejas.

“Se buscan establecer excepciones a la situación. Estamos pensando en establecer suspensiones del plazo”, precisó.

En este contexto, Maneiro reiteró que es necesario “encontrar un punto medio” que permita o conforme un sistema judicial “que no funciona mal en Entre Ríos”, que tiene sus falencias pero que tiene contextos que hay que atender y entender cómo funciona.

Jurado de enjuiciamiento

En el debate institucional sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia de Entre Ríos, surge una problemática particular vinculada al rol del Ministerio Público Fiscal cuando uno de sus integrantes debe ser investigado. Precisamente, en el caso Goyenche se presentó este inconveniente que un fiscal debía acusar a otro fiscal, en este caso a su jefa.

Este escenario evidencia un vacío normativo que motivó distintas iniciativas legislativas. En ese sentido, se recuerda que “siendo diputado provincial, Esteban Víctor presentó un proyecto creando una figura de una especie de fiscal ad hoc”, con el objetivo de garantizar imparcialidad en este tipo de procesos. Más recientemente, se menciona una propuesta similar impulsada por la senadora Díaz, quien presenta un proyecto muy similar que sea un abogado en la matrícula, que cumpla los requisitos que requiere un juez.

Sin embargo, desde el ámbito del Poder Ejecutivo se aclara que estas propuestas aún no forman parte de la agenda oficial: “Eso no está evaluado, no está en la agenda hoy de, por lo menos, de la Secretaría de Justicia. Es una iniciativa de una legisladora”. A pesar de ello, Maneiro reconoce: “Es un tema que está pendiente”.

En paralelo, también se encuentra en discusión un proyecto de juicio político: “Sí hay un proyecto de juicio político tratándose en la Cámara de Diputados”, el cual retoma iniciativas anteriores y forma parte del debate legislativo actual. No obstante, se aclara nuevamente que “tampoco es un proyecto del Ejecutivo en términos de la agenda de la que estamos trabajando”.

Finalmente, se subraya la necesidad de avanzar en estas reformas: “Es necesario en ambos casos trabajarlos y son cuentas pendientes, tanto juicio político como jury son dos leyes que se requieren institucionalmente avanzar en la provincia de Entre Ríos”.

Juicio de lesa humanidad y la intervención del Registro Único de la Verdad

Maneiro aseguró que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y Justicia, con el Registro Único de la Verdad, continuarán participando en los juicios de lesa humanidad, incluso en los que no estaba presentado se presentó. Hay 26 causas en el Juzgado Federal de Paraná, en Concordia y en Concepción del Uruguay.

“El Registro Único de la Verdad es parte del proceso en términos de escuchar el proceso y dar una opinión antes de que el juez dicte sentencia. Es importante que siga estando. No vamos a variar la política de Derechos Humanos en esa materia”, enfatizó.

“Vamos a continuar lo que se está haciendo y lo vamos a ampliar. Sumamos elementos a la página web para acceso relacionado con la política desarrollada en ese sentido; estamos trabajando sobre indagación de resoluciones y decretos para saber qué pasó con empleados públicos cesanteados durante el proceso de la dictadura. Hay dos causas en trámite, una en Concepción del Uruguay y otra en Paraná”, especificó.

Una de las causas está relacionada a una posible ubicación de un centro clandestino de detención y otro sobre vuelos de la muerte en el río Paraná. “Se viene trabajando bien”, señaló.