Día del Libro: "Lo importante es que se lea, no importa qué", dijo referente del tema

En ocasión del Día del Libro, la Licenciada en Comunicación Social, Fedra Venturini, se refirió a la efeméride y recomendó producciones editoriales. En ese sentido, recordó que la iniciativa comenzó el año pasado, luego del Día del Periodista, que se conmemora el 7 de junio en Argentina.

“Empecé a subir los libros que leía a mi Instagram personal y se me ocurrió comentar mi opinión para recomendarlos; qué me había gustado y qué no. Armé un perfil para hablar de libros porque además de leer, me gusta la creación de contenido”, señaló Venturini.

Fedra Venturini

Además, indicó que no se trató de una cuestión de “reunir seguidores” sino “por amor a la literatura y querer recomendar, mostrar lo que leo y ver si a alguien le sirve mi recomendación”. El perfil de Instagram es @lectoradelparana

Así nació ese espacio que también incluye la difusión de información sobre eventos que reúnan a lectores de Paraná. “También me había vuelto a asociar a la Biblioteca Popular del Paraná, para fomentar el espacio, que es precioso”, enfatizó.

En esa línea, la comunicadora señaló que en la biblioteca paranaense “hay millones de ejemplares que se pueden leer en excelente calidad por una cuota de 10.000 pesos por mes”. Además, valoró: “Es un espacio que tiene que conocerse más de lo que se conoce en Paraná. Me pareció un lindo lugar para que ahí confluya todo eso”.

Consultada por la cantidad de libros que lee mensualmente, Venturini señaló que existe una aplicación Goodread, “una red social para lectores donde se puede establecer una meta al año para leer cierta cantidad de libros”. Indicó que en lo personal ya leyó 20 libros en lo que va del año.

Las consultas de la gente

Sobre las preguntas frecuentes de los lectores, Venturini señaló que “la gente quiere saber sobre el lector digital. Yo leo mucho en el Kindle-un dispositivo únicamente para esta práctica- porque hay muchos libros que no se consiguen o los compro digitales. Las preguntas son sobre la experiencia de leer, quieren saber sobre el mundillo de la lectura digital”.

Asimismo, resaltó que es consultada por la Biblioteca del Paraná, sobre las formas de asociarse y cómo es la experiencia con ciertos libros en particular.

“Había leído un libro sobre la historia de una familia de creadores de contenido en Estados Unidos, un caso muy conocido, donde la madre terminó presa por abuso infantil de sus hijos y su hija mayor decidió escribir una memoria y mucha gente se sorprendía por este caso, les parecía entre fascinante y aterrador. Me preguntaron cómo lo había conseguido, qué me había parecido la historia, que era incluso hasta necesario ese tipo de libros de aquellos niños que crecieron en internet y ahora están contando su versión de los hechos”, ejemplificó.

Fedra Venturini

“Es un intercambio de opiniones que para mí es muy interesante”, subrayó.

Los consejos para retomar la lectura

La joven comunicadora señaló que es importante “no presionarse” y opinó que en la actualidad existe una presión por “ser la mejor versión de sí mismo e incorporar un montón de hábitos”. En ese sentido, enumeró hábitos como meditar a la mañana, hacer yoga, comer sano, ir al gimnasio todos los días, leer 100 páginas al día y destacó que “es imposible hacer todo”.

Como consejo, señaló: “Primero quizás buscar títulos que atraigan, no necesariamente guiarse por la sinopsis, fijarse en la portada y si llama la atención, ir poniéndolo como una opción y no ponerse libros largos”.

“Si es un libro de 400, 500 páginas, capaz es un poco abrumador y es importante que no dé vergüenza dejar libros a medias, porque capaz no llamaron la atención o sentís la obligación”, indicó y ejemplificó que en la etapa escolar es frecuente “no congeniar” con algunos libros “porque no son para uno y eso está perfecto”.

“Empezar por 100 o 200 páginas, temas que le interesen a la persona. No hace falta leer novelas, clásicos, hay gente que disfruta la fantasía y está perfecto. Hay libros para todos los gustos y no es necesario optar por un clásico o el libro que esté de moda”, agregó.

“Es importante animarse, a leer géneros que antes uno no elegía”, mencionó y agregó que en la actualidad es muy frecuente que los bookters-influencers que se hacen virales por recomendar libros- tengan un contrato de publicación para obtener más ventas de ejemplares físicos”.

“Lo importante es que se lea no importa el qué y con el tiempo uno va afinando los gustos y el estilo”, cerró.