María Laura Stratta: "El Peronismo tiene que pensar cómo construir una nueva mayoría"

REDACCIÓN ELONCE
En una extensa entrevista, María Laura Stratta analizó el funcionamiento de la Legislatura en Entre Ríos, criticó la falta de diálogo con el oficialismo y afirmó que “el Peronismo tiene que pensar cómo construir una nueva mayoría” como eje central para el futuro político provincial.
En una extensa entrevista televisiva, la presidenta del bloque del PJ en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, María Laura Stratta, dejó una definición política de alto impacto: “El Peronismo tiene que pensar cómo construir una nueva mayoría”. La frase atravesó toda su exposición, en la que analizó el rol de la Legislatura, la relación con el oficialismo provincial y el futuro del peronismo en un contexto de tensiones institucionales y debates internos.
La dirigente peronista vinculó esa necesidad de reconstrucción política con un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual del Poder Legislativo y su vínculo con el Poder Ejecutivo. Desde su experiencia como vicegobernadora, diputada y legisladora oficialista y opositora, sostuvo que el escenario político ha cambiado profundamente en los últimos años.
En ese marco, remarcó que la representación legislativa ya no tiene el mismo peso que en décadas anteriores y que eso impacta directamente en la capacidad de influencia de la oposición dentro del sistema político provincial.
Un cambio profundo en el rol de la Legislatura
Stratta planteó que la Legislatura entrerriana ha perdido incidencia en la toma de decisiones estratégicas del Estado. Según su mirada, esto responde a transformaciones estructurales en la política y en la relación entre los distintos niveles de gobierno.
Desde su experiencia institucional, explicó que el legislador ya no concentra la misma centralidad territorial que en el pasado, ya que ese rol hoy se encuentra más distribuido entre intendentes, gobernadores y otros actores políticos.
Sin embargo, advirtió que esa transformación no necesariamente ha fortalecido el debate democrático, sino que en algunos casos lo ha debilitado.
Tensiones con el oficialismo y dificultades de diálogo
Uno de los ejes más fuertes de su exposición estuvo vinculado a la relación entre el bloque del PJ y el oficialismo provincial. Stratta fue contundente al describir las dificultades para establecer canales de diálogo efectivos dentro de la Legislatura.
“Nos ha costado mucho el diálogo con con el oficialismo, nos cuesta mucho introducir modificaciones en la agenda y en las comisiones”, afirmó, al referirse al trabajo legislativo cotidiano.
En esa misma línea, agregó que muchas iniciativas opositoras no logran avanzar en el tratamiento parlamentario, lo que limita la participación del bloque en la construcción de políticas públicas.
Proyectos sin tratamiento y falta de escucha
Stratta también cuestionó la falta de consideración de proyectos impulsados por la oposición, incluso aquellos vinculados a problemáticas económicas urgentes como la situación de las pymes.
“Nos cuesta mucho que nuestra voz sea escuchada en torno a lo que nosotros venimos proponiendo desde los territorios”, señaló.
Para la legisladora, este escenario refleja una dinámica institucional en la que el debate legislativo se encuentra restringido, especialmente para los sectores opositores.
Relación con el Ejecutivo y experiencia previa
Otro punto central de la entrevista fue la relación entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo provincial. Stratta sostuvo que actualmente no existen instancias de diálogo formal entre el bloque opositor y el gobernador. En ese sentido, recordó su experiencia en el oficialismo para marcar diferencias con el presente institucional.
“He sido oficialismo y cuando he sido oficialismo ha sido el gobernador quien convoca a los bloques legislativos”, expresó.
A partir de esa comparación, señaló que en otras etapas era habitual la convocatoria del Ejecutivo a los distintos sectores legislativos para debatir agendas comunes.
Poca escucha y tensiones institucionales
La dirigente peronista profundizó su crítica al funcionamiento actual del sistema político provincial, haciendo énfasis en la falta de escucha efectiva por parte del oficialismo.
“Hay poco diálogo en torno a las cuestiones importantes o más que diálogo, poca escucha”, afirmó.
Según su análisis, esta dinámica genera frustración en la oposición y debilita la construcción de consensos dentro del ámbito legislativo.
El funcionamiento del bloque y la unidad interna
Stratta también se refirió al trabajo interno del bloque del PJ en Diputados, destacando la capacidad de sostener posiciones comunes pese a las diferencias internas.
“Hemos construido homogeneidad, pese a las diferencias”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que el bloque ha logrado mantener una estrategia de votación unificada, incluso en contextos de debate intenso o desacuerdo interno.
Acuerdos, límites y decisiones legislativas
La legisladora destacó que el bloque peronista ha acompañado iniciativas del Ejecutivo cuando entendió que eran necesarias para la gestión provincial, especialmente en contextos de crisis económica.
“Hemos acompañado aquellas cuestiones que entendíamos que el gobernador necesitaba para poder gestionar en tiempos de crisis”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que también han marcado límites cuando consideran que ciertas iniciativas no benefician a determinados sectores sociales.
El peronismo y la necesidad de reorganización
En otro tramo de la entrevista, Stratta abordó directamente el presente del peronismo en Entre Ríos y la necesidad de reorganización política de cara al futuro.
Para la dirigente, el espacio político atraviesa un proceso de debate interno que debe resolverse con una mirada colectiva y estratégica.
“El peronismo se ordena”, aseguró, al referirse a la capacidad histórica del movimiento para reorganizarse en contextos adversos.
Debate interno y escenarios electorales
La legisladora también analizó las distintas interpretaciones dentro del peronismo respecto de los resultados electorales recientes, donde conviven lecturas optimistas y más críticas.
En ese marco, consideró que el análisis debe centrarse en la construcción de futuro más que en la disputa interpretativa del presente inmediato.
El objetivo, según planteó, es fortalecer la capacidad del espacio para competir en las próximas elecciones provinciales.
Críticas a la gestión provincial
Stratta también realizó cuestionamientos a la actual gestión del gobierno de Entre Ríos, especialmente en lo referido a obra pública y políticas estatales.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre la visibilidad de las acciones del Ejecutivo provincial.
“¿Qué política pública impulsó que pueda exhibir y mostrar?”, preguntó durante la entrevista.
Sus críticas se centraron en la falta de avances visibles en infraestructura y en la continuidad de obras iniciadas en gestiones anteriores.
Situación social y rol del Estado
La dirigente peronista vinculó su análisis político con la situación social y económica de la provincia, marcada —según describió— por dificultades crecientes en distintos sectores.
Se refirió a problemáticas vinculadas al empleo, la salud, la educación y la situación de sectores vulnerables.
En ese contexto, sostuvo que el Estado provincial debe tener un rol más activo frente a la retirada del Estado nacional.
Construcción de una nueva mayoría política
Hacia el final de la entrevista, Stratta volvió sobre la idea que atravesó toda su exposición: la necesidad de construir una nueva mayoría política en la provincia.
“Tenemos que pensar en qué Entre Ríos queremos para adelante”, afirmó, subrayando la importancia de proyectar una visión común de futuro.
Esa construcción, según explicó, debe incluir tanto al peronismo como a otros sectores sociales y políticos dispuestos a debatir un nuevo rumbo para la provincia.
Su definición central, “el Peronismo tiene que pensar cómo construir una nueva mayoría”, sintetiza el eje político de su mensaje: la urgencia de reorganizar el espacio, recuperar capacidad de representación y construir consensos amplios de cara al futuro provincial.