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Capacitaron a jóvenes emprendedores sobre herramientas legales en Paraná

Una capacitación sobre herramientas legales reunió a jóvenes emprendedores en Paraná con el objetivo de brindar conocimientos clave para iniciar y sostener proyectos productivos con mayor seguridad jurídica.

23 de Abril de 2026
Destinado a quienes tienen o quieren empezar un proyecto.
Destinado a quienes tienen o quieren empezar un proyecto. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Una capacitación sobre herramientas legales reunió a jóvenes emprendedores en Paraná con el objetivo de brindar conocimientos clave para iniciar y sostener proyectos productivos con mayor seguridad jurídica.

La capacitación a jóvenes emprendedores sobre herramientas legales se desarrolló en Paraná con una importante participación de actores del ecosistema productivo local. El encuentro tuvo como objetivo principal brindar conocimientos básicos y fundamentales para que quienes inician un proyecto puedan hacerlo con mayor seguridad jurídica y mejores posibilidades de sostenibilidad en el tiempo.

Formación clave para evitar errores en el inicio de proyectos

Estamos viendo mucha gente que lamentablemente se queda sin trabajo y está usando su indemnización en poner un emprendimiento o un comercio. Muchas veces fracasan por no saber los principios legales mínimos”, explicó a Elonce Esteban Danesi, director de Jóvenes Empresarios Paraná.

 

En ese sentido, remarcó la importancia de la capacitación a jóvenes emprendedores sobre herramientas legales como una instancia preventiva: “No es solamente el registro de marca, es dar herramientas para cómo empezar bien, para tener una base sólida y arrancar para adelante”.

 

La importancia de la formalidad y el registro de marca

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el registro de marca y la formalización de los emprendimientos. Según se explicó durante la jornada, la identidad comercial no solo tiene un valor simbólico, sino también legal y estratégico.

“El registro te permite estar en la formalidad, pero también es una herramienta para el que compra, porque da seguridad y confianza”, señaló Danesi, destacando el rol de la legalidad como respaldo del crecimiento empresarial.

Intercambio de experiencias entre emprendedores

La capacitación a jóvenes emprendedores sobre herramientas legales también buscó fomentar el intercambio de experiencias entre quienes atraviesan situaciones similares. “Entre gente que hace lo mismo que uno, por ahí se puede llegar más lejos. Otro emprendedor puede contarte cómo resolvió un problema que vos estás teniendo”, explicó el referente.

 

Además, se destacó la necesidad de reconstruir vínculos entre emprendedores, fortaleciendo redes que permitan afrontar un contexto económico desafiante mediante el trabajo colaborativo.

El Centro Comercial Industrial de Paraná capacita a jóvenes emprendedores sobre herramientas legales

Una red de apoyo para emprender con mayor seguridad

El espacio forma parte de una agenda de actividades impulsadas por Jóvenes Empresarios Paraná, que depende del Centro Comercial e Industrial de la ciudad. Desde la organización señalaron que estas capacitaciones están destinadas tanto a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha como a quienes están en etapa inicial.

 

La propuesta apunta a consolidar una red de apoyo que combine formación, asesoramiento legal y acompañamiento entre pares, con el objetivo de mejorar las posibilidades de éxito de los nuevos proyectos productivos en la región.

Temas:

emprendedores herramientas legales trabajo
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