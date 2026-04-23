El CGE afirma que “más del 70% de los docentes entrerrianos asistió” a las aulas en la jornada de paro. El gobierno de Entre Ríos informó que este jueves se registró “un presentismo superior al 70 por ciento en las escuelas de la provincia, en el marco de la jornada de paro convocada por sectores gremiales”, explicó en un comunicado enviado a este medio.

De acuerdo a datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE), “en promedio, el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió este jueves a sus lugares de trabajo, restando aún computar los establecimientos del turno tarde. Esto implica que la mayoría de los docentes concurrió, garantizando el desarrollo de clases en gran parte del territorio provincial”, señalaron desde el gobierno provincial.

En este contexto, el gobierno provincial destacó que “el nivel de presentismo registrado permitió que la mayoría de los establecimientos educativos permanecieran abiertos y con clases, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos”, sostuvo el comunicado.