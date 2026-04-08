Digitalizan trámites para asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El gobierno provincial habilitó la gestión online de trámites clave para asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales, con el objetivo de simplificar procesos y evitar traslados, supo Elonce.
El gobierno provincial implementó la digitalización de trámites para asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales, lo que permitirá realizar gestiones de manera online sin necesidad de trasladarse a oficinas en Paraná. La medida forma parte de un proceso de modernización del Estado que busca agilizar procedimientos y facilitar el acceso a servicios administrativos.
Al respecto, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, explicó a Elonce que uno de los principales cambios es la posibilidad de presentar sus registraciones y demás trámites administrativos de forma completamente digital. Este trámite representa cerca del 50% de las gestiones que recibe la Dirección de Personas Jurídicas.
A partir de ahora, las entidades podrán cargar la documentación de manera virtual a través de la plataforma Mi Entre Ríos.
Alcance de la medida
La iniciativa alcanza a asociaciones civiles, fundaciones y también a sociedades comerciales.
En la provincia existen cerca de 5.000 entidades registradas que podrán beneficiarse con esta modalidad.
El sistema permitirá gestionar registros, controles y documentación sin necesidad de concurrir de forma presencial.
Beneficios para las instituciones
Por su parte, el secretario provincial de Modernización, Emanuel Gainza, destacó que la digitalización reducirá costos y tiempos para las organizaciones. Además, evitará traslados desde distintos puntos de la provincia, especialmente para entidades del interior.
“Se busca simplificar los procesos y acercar el Estado a las instituciones”, indicó Gainza.
Simplificación contable
En paralelo, se implementó conjuntamente con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un régimen de simplificación contable para asociaciones civiles cuyos ingresos brutos anuales no superen monto el máximo de la categoría G del monotributo. La medida apunta especialmente a clubes de barrio y organizaciones sociales.
“Estas organizaciones podrán reemplazar la presentación de balances por certificaciones contables de ingresos y gastos”, comunicó el responsable de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro de la Provincia de Entre Ríos, Rodrigo Luti Guerrero. Y agregó: “Esa misma certificación contable, una vez que se presentó digitalmente, se archiva en el legajo social y esa misma certificación se presenta en ARCA”.
Implementación y acceso
El sistema ya se encuentra en funcionamiento y los trámites pueden iniciarse de manera inmediata.
Las autoridades provinciales informaron que se continuará incorporando nuevas herramientas digitales para mejorar la atención. También se prevé avanzar en canales de comunicación más ágiles para consultas y asistencia.
La digitalización representa un paso hacia la modernización administrativa y busca facilitar el funcionamiento de las entidades en toda la provincia.