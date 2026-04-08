Copa Libertadores y Sudamericana: a qué hora juegan los equipos argentinos este miércoles

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana continúan este miércoles con una jornada cargada de partidos para equipos argentinos, que tendrán actividad en distintos horarios y escenarios del continente en el inicio de la fase de grupos.

La acción comenzó este martes con los primeros encuentros en ambas competencias. En la Copa Libertadores, Boca se impuso 2 a 1 como visitante ante Universidad Católica, mientras que Independiente Rivadavia venció 1 a 0 a Bolívar en condición de local.

En la Copa Sudamericana, Barracas Central igualó 0 a 0 frente a Vasco da Gama, Racing logró una victoria 3 a 1 como visitante ante Independiente Petrolero y Tigre empató 1 a 1 en su visita a Alianza Atlético de Perú.

En ese contexto, la actividad de este miércoles presenta nuevos compromisos para equipos argentinos que buscarán comenzar con resultados positivos en sus respectivos grupos.

Copa Libertadores

Por la primera fecha del Grupo A, Estudiantes visitará a Independiente Medellín desde las 21:00 en el estadio Atanasio Girardot. El equipo argentino afronta su debut en el certamen con la intención de sumar en condición de visitante.

Estudiantes debuta en la Copa Libertadores.

Además, por el Grupo G, Lanús jugará ante Mirassol desde las 19:00 en el estadio José María de Campos Maia. El conjunto argentino inicia su participación en el torneo frente a un rival que hará su estreno en esta competencia.

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, uno de los encuentros será el de Blooming frente a River, que se disputará desde las 21:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega a este compromiso tras una serie de buenos resultados en el ámbito local.

Riestra debuta en Copa Sudamericana.

Por su parte, Deportivo Riestra recibirá a Palestino desde las 19:00 en el estadio Pedro Bidegain, en el inicio del Grupo F. El conjunto argentino afronta este partido en el comienzo de un nuevo ciclo con cambio de entrenador y debutando en la competencia internacional.

La jornada se completa con el partido entre Deportivo Recoleta y San Lorenzo, que jugarán desde las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco, por el Grupo D. El equipo argentino debutará en el torneo en condición de visitante.

Agenda Completa

Copa Libertadores

Miércoles 19:00 hs: Mirassol (BRA) vs. Lanús

Miércoles 21:00 hs: Independiente Medellín (COL) vs. Estudiantes de La Plata

Jueves 19:00 hs: Rosario Central vs. Independiente del Valle (ECU)

Jueves 21:00 hs: Platense vs. Corinthians (BRA)

Copa Sudamericana