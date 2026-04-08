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Brasil y Argentina monitorerán yaguaretés con más de 250 cámaras

Este monitoreo se realiza desde 2003 y es uno de los seguimientos más largos del mundo. Durante el último censo, que data de 2024, se estimaron entre 64 y 110 yaguaretés en todo el corredor.

8 de Abril de 2026
Seguimiento especializado a la especie
Seguimiento especializado a la especie

Este monitoreo se realiza desde 2003 y es uno de los seguimientos más largos del mundo. Durante el último censo, que data de 2024, se estimaron entre 64 y 110 yaguaretés en todo el corredor.

La ONG Proyecto Yaguareté anunció que comenzó una nueva campaña binacional para entender cómo está la población de yaguaretés (panthera onca) en el Corredor Verde de Argentina y Brasil, un área protegida que conecta selvas de ambos países.

 

Se trata del monitoreo número 14, que contará con más de 250 puntos de cámaras trampa distribuidos en ambos países. La iniciativa se realiza de manera conjunta con el equipo brasileño del Proyecto Onças do Iguaçu.

 

De esta manera, el objetivo es preservar a esta especie declarada Monumento Natural Nacional (2001) en Argentina y fortalecer la conservación de la biodiversidad en uno de los refugios más importantes del Bosque Atlántico.

 

Este monitoreo se realiza desde 2003 y es uno de los seguimientos más largos del mundo. Durante el último censo, que data de 2024, se estimaron entre 64 y 110 yaguaretés en todo el corredor.

 

La información recolectada permite ajustar políticas de conservación y reforzar la gestión de áreas protegidas.

En nuestro país, el yaguareté se considera que está en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales.

Temas:

yaguareté Brasil Argentina
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