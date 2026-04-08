Robaron y desarmaron vehículos en un depósito municipal de Paraná  

En la madrugada de este miércoles, delincuentes ingresaron a un depósito municipal destinado al resguardo de vehículos secuestrados, provocaron daños de consideración y habrían sustraído autopartes.

El predio está ubicado en la intersección de calle Provincias Unidas y Avenida Ramírez, y según las primeras informaciones, los autores habrían aprovechado la ausencia de medidas de seguridad en el lugar, lo que facilitó el ingreso y el accionar delictivo.

Una vez dentro, los intrusos desarmaron varios automóviles que se encontraban bajo custodia del municipio y sustrajeron diferentes autopartes, indica Reporte 100.7

Tras el hecho, intervino personal policial que comenzó con las actuaciones correspondientes para investigar lo ocurrido.