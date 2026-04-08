Extorsiones sexuales desde la cárcel: presos engañaban a jóvenes para hacer producciones hot

Desbarataron una banda de presos que realizaba extorsionaba sexuales desde los penales bonaerenses de Sierra Chica y Merlo. Sus víctimas eran jóvenes a las que captaban con falsas ofertas de trabajo en modelaje para luego obligarlas a hacer producciones íntimas. También se hacían pasar por policías y apretaban a varones a los que acusaban de haber tenido charlas obscenas con menores.

Durante el operativo desarrollado por Policía de la Ciudad, se revisaron las celdas de los acusados, en el marco de una investigación que había comenzado luego de denuncias realizadas por víctimas del grupo criminal, publicó Clarín.

La causa se inició tras varias denuncias de mujeres que fueron víctimas de extorsiones sexuales, por lo que se dio intervención a la Policía de la Ciudad para que, a través del análisis tecnológico, pudiera dar con los responsables de estos delitos.

Las autoridades dieron a conocer que las víctimas, muchas de ellas menores de edad, eran contactadas por los delincuentes a través de redes sociales como Instagram o TikTok y recibían falsas propuestas de trabajo como modelos de ropa interior.

Un recluso que se hacía pasar por productor de modas pedía a esas mujeres que se sacaran fotos o se filmaran con la excusa de poder probar los talles.

En algunos casos, les solicitaban dinero para poder generar “books” con las fotos para mostrar en otras productoras.

Una vez que los estafadores se hacían del material fotográfico, obligaban a las víctimas a realizar videollamadas y practicar actos sexuales bajo la amenaza de enviar sus fotos íntimas a familiares o compañeros de colegio.

En otros casos, utilizando esas fotos, creaban falsos perfiles en redes sociales para atraer hombres a los que luego contactaban por teléfono simulando ser policías y los acusaban de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad. Les reclamaban dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes.

Otro procedimiento que la investigación detectó que la banda desbaratada llevaba a cabo era de la utilizar las imágenes para ofrecer a estas mujeres como supuestas prostitutas.

Los detenidos por extorsiones sexuales desde la cárcel

Los procedimientos tuvieron como objetivos principales al líder de la banda, quien se encuentra alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en su cómplice, quien cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo.

Los allanamientos tuvieron lugar esta semana y fueron llevados a cabo por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con el aval de la UFIJ N°8 de Berazategui, a cargo del Fiscal Ernesto Daniel Ichazo.

Este es el segundo golpe contra el jefe de esta organización, quien ya contaba con antecedentes por este tipo de delitos mientras se encontraba preso en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

En dicha oportunidad, la red criminal contaba con la complicidad exterior de sus parejas, quienes eran las encargadas de poner a disposición sus cuentas bancarias para cobrar las extorsiones y luego las transferían a una cuenta a nombre del principal implicado.

Durante el operativo concretado por la Policía de la Ciudad se secuestraron teléfonos celulares, material digital y anotaciones utilizados por los detenidos para efectivizar los chantajes, con lo que se logró determinar la autoría de los delitos cometidos por los dos presidiarios.