Alertan que un sitio web falso simula ser ENERSA: advierten por estafas virtuales

REDACCIÓN ELONCE
La web falsa tiene "la misma tipografía y botones que el sitio oficial de Enersa, pero redirecciona y solicita datos personales y de tarjetas", advirtieron a Elonce. Piden efectuar los pagos en la página oficial de la empresa: www.enersa.com.ar.
Enersa emitió una alerta sobre un sitio web falso que simula ser oficial de la empresa y realiza cobros indebidos.
Uriel Brupbacher, presidente de Enersa, explicó a Elonce que “a raíz de la comunicación de un cliente detectamos que hay una página que tiene una tipografía y botones similares a los que son de nuestra página web, pero redirecciona y solicita datos personales, fundamentalmente de tarjetas de crédito, todo simulando un pago oficial de Enersa. Advertimos a la población e hicimos todas las denuncias correspondientes en la Policía y Fiscalía. También se hizo un pedido de bloqueo de esa página web falsa a las distintas administradoras web, como Microsoft, Google y demás”.
Por tal motivo, subrayó la importancia de acceder únicamente al sitio oficial: “Siempre recordamos a los clientes que la página oficial es enersa.com.ar . Es la única página que tiene la empresa y les pedimos que no ingresen a ningún tipo de link que le llegue a su celular o a su correo electrónico y que no opera la empresa. En caso de hacer un pago, deben hacerlo desde el sitio oficial”.
También advirtió sobre las consecuencias para los usuarios: “Es una maniobra fraudulenta para robar datos. No solamente puede impactar en la imagen de la empresa, sino que también en la economía de cada una de las familias. Solicitan datos de tarjeta de crédito, datos personales y esto puede también tener repercusiones importantes para cada uno de ellos”.
En caso de haber sido víctima de la estafa, “el afectado tiene que dirigirse a la Policía, hacer la denuncia correspondiente advirtiendo la situación y llamar a su banco y bloquear la tarjeta de crédito que informó. De esta manera bloquea y desconoce cualquier tipo de pago”.
“Es una página que simula muy bien ser de Enersa, ha copiado hasta la tipografía, las diferentes campañas de concientización, mensajes institucionales. Llamó poderosamente la atención porque es un trabajo muy bien hecho, con muy buena tipología, con la misma de Enersa. Inclusive tiene el botón de Plus Pagos. También nos comunicamos con esta empresa advirtiendo la situación porque los perjudica a ellos en su imagen institucional”, dijo Brupbacher.
Piden evitar enlaces que tengan la etiqueta "patrocinado" o "anuncio" y no ingresar datos sensibles a páginas web a las que se acceda mediante enlaces dudosos.
Elonce.com
Canales oficiales
Web: www.enersa.com.ar
Mail: tramitescomerciales@enersa.com.ar
Teléfono: S.A.T.I. 0800-777-0080
Redes: EnersaArg