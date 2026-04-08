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Policiales Victoria

Operario sufrió graves heridas tras accidente en fábrica de ladrillos

Un trabajador de 53 años resultó gravemente herido tras la rotura de una máquina en una fábrica de Victoria y debió ser traslado al hospital San Martín de Paraná.

8 de Abril de 2026
Accidente laboral en la fábrica Ardal de Victoria
Accidente laboral en la fábrica Ardal de Victoria

Un trabajador de 53 años resultó gravemente herido tras la rotura de una máquina en una fábrica de Victoria y debió ser traslado al hospital San Martín de Paraná.

Un hombre de 53 años resultó gravemente herido durante la medianoche tras protagonizar un accidente laboral en la fábrica de ladrillos Ardal, ubicada en el puerto de la ciudad de Victoria. El obrero fue trasladado de urgencia y derivado al hospital San Martín de Paraná, donde ingresó a quirófano.

 

El hecho ocurrió cerca de las 00, cuando una de las máquinas sufrió la rotura imprevista de una correa. Como consecuencia, una parte del mecanismo se desprendió y golpeó con extrema violencia al trabajador, vecino de la ciudad.

La f&aacute;brica ubicada en el puerto de Victoria
La fábrica ubicada en el puerto de Victoria

Tras el impacto, el hombre fue asistido de inmediato y trasladado al hospital Salaberry, donde los médicos constataron una fractura de costilla y un sangrado en el bazo. Esta última lesión fue considerada de gravedad y motivó su derivación a un centro de mayor complejidad en la capital entrerriana.

 

Temas:

Accidente laboral Victoria fábrica de ladrillos
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