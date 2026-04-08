 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Este martes

Detuvieron a un hombre en Santa Elena cuando intentaba ocultar objetos robados en un zanjón

El procedimiento se realizó tras un llamado que alertó sobre movimientos sospechosos en un barrio de la ciudad, donde la Policía encontró al sospechoso con distintos elementos que estarían vinculados a un robo denunciado horas antes.

8 de Abril de 2026
Objetos robados en Santa Elena.
Objetos robados en Santa Elena.

El procedimiento se realizó tras un llamado que alertó sobre movimientos sospechosos en un barrio de la ciudad, donde la Policía encontró al sospechoso con distintos elementos que estarían vinculados a un robo denunciado horas antes.

Un operativo policial en Santa Elena permitió la detención de un hombre que fue sorprendido mientras intentaba ocultar distintos elementos en un zanjón. El procedimiento se concretó durante la noche del martes, tras un llamado telefónico que alertó sobre una situación sospechosa en un barrio de la ciudad.

 

De acuerdo a lo informado por Jefatura Departamental La Paz, el aviso fue realizado por un vecino que advirtió la presencia de un individuo manipulando objetos en inmediaciones de un zanjón ubicado en barrio Hipólito Irigoyen.

 

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría intervino de inmediato e identificó a un hombre de 30 años. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el sujeto tenía en su poder varios elementos cuya procedencia no pudo justificar en ese momento.

 

 

Los elementos hallados y la vinculación con un robo

 

Entre los objetos secuestrados en el operativo en Santa Elena se encontraban una garrafa, un televisor Smart de 32 pulgadas, una cafetera, una luz de emergencia y una balanza. Todos estos elementos fueron retenidos por la Policía en el lugar.

 

Según se indicó, los objetos guardarían relación con un hecho de robo denunciado ese mismo día en perjuicio de una vecina de la localidad. Esta situación permitió avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

 

Detenido en Santa Elena.
Detenido en Santa Elena.

 

El hallazgo en el zanjón y la coincidencia con la denuncia previa fueron determinantes para establecer la posible vinculación del detenido con el hecho investigado.

 

Intervención judicial y medidas adoptadas

 

Tras el procedimiento en Santa Elena, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la detención del hombre y el formal secuestro de los elementos recuperados.

 

 

El sujeto quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho denunciado y si existen otros episodios relacionados.

 

En tanto, los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes antes de ser restituidos a la damnificada.

Temas:

Santa Elena Robo policía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso