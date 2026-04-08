Detuvieron a un hombre en Santa Elena cuando intentaba ocultar objetos robados en un zanjón

Un operativo policial en Santa Elena permitió la detención de un hombre que fue sorprendido mientras intentaba ocultar distintos elementos en un zanjón. El procedimiento se concretó durante la noche del martes, tras un llamado telefónico que alertó sobre una situación sospechosa en un barrio de la ciudad.

De acuerdo a lo informado por Jefatura Departamental La Paz, el aviso fue realizado por un vecino que advirtió la presencia de un individuo manipulando objetos en inmediaciones de un zanjón ubicado en barrio Hipólito Irigoyen.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría intervino de inmediato e identificó a un hombre de 30 años. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el sujeto tenía en su poder varios elementos cuya procedencia no pudo justificar en ese momento.

Los elementos hallados y la vinculación con un robo

Entre los objetos secuestrados en el operativo en Santa Elena se encontraban una garrafa, un televisor Smart de 32 pulgadas, una cafetera, una luz de emergencia y una balanza. Todos estos elementos fueron retenidos por la Policía en el lugar.

Según se indicó, los objetos guardarían relación con un hecho de robo denunciado ese mismo día en perjuicio de una vecina de la localidad. Esta situación permitió avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

Detenido en Santa Elena.

El hallazgo en el zanjón y la coincidencia con la denuncia previa fueron determinantes para establecer la posible vinculación del detenido con el hecho investigado.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Tras el procedimiento en Santa Elena, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la detención del hombre y el formal secuestro de los elementos recuperados.

El sujeto quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho denunciado y si existen otros episodios relacionados.

En tanto, los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes antes de ser restituidos a la damnificada.