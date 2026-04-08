Desaparecieron caballos valuados en $100 millones en un campo bonaerense y sospechan del administrador

Un llamativo hecho en el ámbito rural generó preocupación tras la desaparición de caballos valuados en aproximadamente $100 millones en un campo de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. La situación se conoció luego de un conteo de animales que evidenció el faltante de varios equinos, algunos de ellos con cría.

A partir de la denuncia del propietario del predio, se inició una investigación que rápidamente puso el foco en el administrador del campo, quien se retiró del lugar sin previo aviso, lo que despertó sospechas entre los investigadores.

El caso es llevado adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen, con intervención del fiscal Fabio Arcomano, quien encuadró la causa bajo la figura de administración fraudulenta.

El dato que activó la investigación

El faltante de caballos fue advertido tras un control interno en el establecimiento, lo que permitió detectar la ausencia de varios ejemplares de alto valor. La situación generó una inmediata alerta en el propietario, que avanzó con la denuncia.

En paralelo, el comportamiento del administrador, que abandonó su puesto de manera repentina, fue considerado un elemento relevante en la causa y se transformó en uno de los ejes de la investigación, según informó TN.

Robo de caballos en Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar si se trató de una maniobra individual o si existieron otros involucrados en la desaparición de los animales.

Allanamientos y vehículos secuestrados

En el marco de las tareas investigativas, la Justicia ordenó un allanamiento en la localidad de Colonia Bismarck, en la provincia de Córdoba. Allí se secuestraron una camioneta Renault Alaskan y un tráiler que, según se presume, habrían sido utilizados para el traslado de los caballos.

Estos elementos son considerados claves para reconstruir el recorrido de los animales y avanzar en la localización de los mismos.

El sospechoso, un hombre de 38 años, fue imputado en la causa, aunque por el momento no se dispuso su detención.