Influencer del agro santafesino denunció que le robaron 190 cabezas de ganado

Un caso de abigeato de gran escala golpea al productor e influencer de Rosario, quien denunció el robo de 190 cabezas de ganado en Santa Fe.
Un impactante caso de abigeato volvió a encender las alarmas en el campo argentino, luego de que el productor agropecuario e influencer Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, denunciara el robo de 190 cabezas de ganado en la localidad de Santa Teresa. El hecho genera preocupación tanto por su magnitud como por las condiciones en las que se habría concretado.
El episodio no solo sorprendió por la cantidad de animales sustraídos, sino también por la logística necesaria para llevar adelante una maniobra de estas características. La zona, con intensa actividad agropecuaria, tránsito constante y presencia de empresas vinculadas al sector, suma interrogantes sobre cómo pudo ejecutarse el delito sin ser detectado.
Según explicó el propio productor en sus redes sociales, las pérdidas económicas superan los 300 millones de pesos. El lote robado estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas, en su mayoría de raza Angus, tanto negras como coloradas, listas para producción.
Un robo con alto nivel de organización
De acuerdo al relato de Riboldi, el volumen de animales sustraídos implica necesariamente una planificación previa, infraestructura adecuada y conocimiento técnico del manejo ganadero. No se trata de un hecho aislado ni improvisado, sino de una operación compleja.
En distintos videos difundidos en sus redes, el influencer sostuvo que para concretar el robo se requieren instalaciones como corrales, mangas y transporte especializado, además de personal capacitado para movilizar la hacienda sin generar sospechas.
Estas características refuerzan la hipótesis de una estructura organizada detrás del delito, un fenómeno que preocupa cada vez más al sector agropecuario en distintas regiones del país.
Repercusión en redes y alerta en el sector
El caso tomó rápida notoriedad pública debido a la visibilidad de Riboldi, quien es uno de los creadores de contenido agropecuario más populares de Argentina. Bajo el nombre “La Joya Agro”, acumula más de 3 millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.
Su estilo, enfocado en acercar el mundo rural al público urbano mediante contenidos didácticos, amplificó el impacto del hecho. El video donde denunció el robo se viralizó rápidamente y superó las 3,5 millones de reproducciones en pocas horas.