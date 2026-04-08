Detectaron garrapatas en un camión con hacienda en Entre Ríos y obligaron a su regreso

Un operativo de control sanitario en Entre Ríos permitió detectar la presencia de garrapatas en un camión que transportaba hacienda bovina, lo que derivó en la inmediata intervención de organismos especializados y en la disposición del regreso de la carga a su punto de origen.

El procedimiento se llevó a cabo en el puesto de control de San Jaime, ubicado sobre el kilómetro 289 de la Ruta Nacional 127, donde personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un transporte para una inspección de rutina.

Durante la revisión, los efectivos constataron de manera fehaciente la presencia de parásitos vivos en los animales, lo que encendió las alertas sanitarias y activó el protocolo correspondiente ante este tipo de situaciones.

Transporte, origen y hallazgo

El vehículo involucrado era un camión tractor con cabina que remolcaba una jaula ganadera con un total de 71 terneros. Según la documentación presentada por el conductor, el traslado se realizaba desde la localidad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, con destino final en Pozo del Molle, Córdoba.

La detección de garrapatas en la carga representó una irregularidad sanitaria relevante, ya que este tipo de parásitos puede generar consecuencias en la sanidad animal y afectar el estatus sanitario de la región.

Puesto caminero San Jaime.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y a la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), organismos encargados de evaluar y actuar frente a este tipo de casos.

Medidas adoptadas y disposición final

Tras la intervención, las autoridades labraron las actas correspondientes por infracción a la normativa vigente, en el marco de la Ley Nacional 12.566 y disposiciones sanitarias aplicables.

Como medida preventiva, y con el objetivo de evitar la propagación de garrapatas, se dispuso el retorno inmediato del transporte junto con la totalidad de los animales hacia su lugar de origen.