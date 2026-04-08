Asaltaron una granja en Paraná con un arma de juguete y capturaron a uno de los sospechosos

Un robo cometido con un arma de juguete en Paraná derivó en un operativo policial que permitió la detención de uno de los sospechosos en la noche de este martes 7 de abril. El hecho ocurrió en una granja ubicada en calle Garay, donde actuaron al menos dos personas que luego se dieron a la fuga.

Según se pudo reconstruir, uno de los implicados ingresó al comercio mientras el otro permanecía en el exterior, aguardando para facilitar la huida. Tras concretar el ilícito, ambos escaparon a bordo de una motocicleta.

A partir de la denuncia y en el marco de tareas de prevención, personal policial inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió avanzar en la identificación de los autores.

El seguimiento a través de cámaras y el operativo

El análisis de las imágenes permitió establecer que los sospechosos se habían dirigido hacia el barrio Macarone. Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la zona.

Durante el procedimiento, localizaron a uno de los implicados junto a la motocicleta utilizada en el robo con arma de juguete, lo que resultó clave para su identificación y posterior demora.

Detenido en el barrio Macarone.

Al momento de ser interceptado, el hombre tenía en su poder varios elementos que habían sido denunciados como sustraídos, lo que reforzó su vinculación con el hecho investigado.

Elementos recuperados y situación judicial

Entre los objetos recuperados se encontraban un cargador de iPhone, auriculares con estuche y un llavero, los cuales fueron secuestrados por la Policía durante el procedimiento.

La situación fue informada al fiscal interviniente, quien dispuso la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, además del secuestro de la motocicleta utilizada en el hecho.

En tanto, los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario, mientras continúa la investigación para dar con el segundo implicado que participó del robo con arma de juguete en la ciudad.