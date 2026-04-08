Reabren el estrecho de Ormuz y se reactiva el tránsito clave para el petróleo

El estrecho de Ormuz comenzó a reabrirse tras la tregua acordada entre Estados Unidos, Irán e Israel, lo que permitió reactivar una de las principales rutas energéticas del mundo luego de semanas de fuerte tensión.

Durante la primera jornada del alto el fuego, se registró el paso de los primeros buques por el corredor marítimo, por donde circula cerca del 20% del comercio global de petróleo y gas en condiciones normales.

Desde el gobierno iraní confirmaron que el tránsito se desarrollará bajo coordinación de sus fuerzas armadas, lo que introduce un esquema de control que mantiene la cautela en el sector energético.

Reactivación tras semanas de tensión

La reapertura se produjo luego de una drástica caída en la actividad marítima, que durante el conflicto llegó a reducirse cerca de un 95% respecto a los niveles habituales.

Si bien el flujo comenzó a normalizarse, especialistas advirtieron que la recuperación será gradual. La acumulación de embarcaciones en la zona y la incertidumbre sobre las condiciones operativas siguen condicionando el tránsito.

En ese contexto, analistas del sector señalaron que aún no están definidos todos los detalles del nuevo esquema, lo que limita una reactivación plena en el corto plazo.

Imagen del estrecho de Ormuz horas antes de que se reabra el paso

Impacto en mercados y expectativas

El anuncio de la tregua tuvo un efecto inmediato en los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron una fuerte caída, mientras que las bolsas globales mostraron subas impulsadas por la expectativa de mayor estabilidad.

El crudo estadounidense retrocedió más de 16 dólares por barril, ubicándose en torno a los 96 dólares, mientras que el Brent cayó por debajo de los 95 dólares. En paralelo, también se registraron bajas en los futuros del gas natural.

Sin embargo, desde Irán aclararon que la reapertura no implica el fin del conflicto, sino una pausa temporal mientras avanzan las negociaciones.

Un escenario todavía incierto

El acuerdo establece un alto el fuego por dos semanas, condicionado a la continuidad del diálogo entre las partes. En ese marco, persiste la posibilidad de nuevos episodios de volatilidad en el mercado energético.

Además, no se descarta la implementación de nuevas condiciones para el tránsito, como eventuales tarifas a los buques que utilicen la vía.

Los primeros movimientos de embarcaciones marcan el inicio de una reactivación progresiva en una de las rutas más sensibles para la economía global.