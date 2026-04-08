La escuela "Maestro Entrerriano" celebró un año más de historia en el barrio Santa Lucía

La escuela “Maestro Entrerriano” celebró este 7 de abril un año más de historia en el barrio Santa Lucía de Paraná, con una jornada especial que reunió a autoridades, docentes y miembros de la comunidad educativa. El festejo se concretó este miércoles 8, luego de que las condiciones climáticas obligaran a reprogramar la actividad prevista inicialmente.

Durante el acto, que contó con la presencia de fundadoras de la institución, se repasaron los inicios del establecimiento, que oficialmente inició en 1989, pero de manera extraoficial comenzó su actividad en 1987. También valoraron crecimiento a lo largo de casi cuatro décadas, en una zona que por entonces presentaba importantes carencias de infraestructura y que hoy se ha desarrollado totalmente.

La directora, Milagro Tabares, destacó el rol que cumple la institución. “Es fundamental para lo que es el barrio, tiene una importancia primordial porque ha formado chicos durante 39 años”, señaló, al tiempo que remarcó el objetivo de la escuela de formar ciudadanos con valores.

Una escuela con fuerte arraigo en la comunidad

La escuela “Maestro Entrerriano” cuenta actualmente con una matrícula de 548 alumnos, en su mayoría provenientes del mismo barrio. Según explicó la directora, el establecimiento mantiene un vínculo cercano con las familias y el entorno.

“La mayoría son de la zona, son pocos los que están más alejados”, indicó Tabares, al referirse a la composición de la comunidad educativa.

Escuela “Maestro Entrerriano”.

En ese sentido, también valoró la continuidad de quienes formaron parte de la institución desde sus inicios. “Nos acompañan fundadoras de la escuela, que fueron quienes tuvieron ese anhelo de crearla en un momento en que era muy necesaria”, expresó.

Los orígenes y la necesidad de una nueva escuela

Por su parte, Alicia Glausser, una de las fundadoras, recordó cómo surgió la iniciativa en un contexto de crecimiento del barrio y falta de servicios básicos.

“La idea fue porque la única escuela que había era la Evaristo Carriego y la comunidad crecía mucho. Era imposible que alcanzara”, explicó, al describir la situación que impulsó el proyecto.

Escuela “Maestro Entrerriano”.

También relató que uno de los factores determinantes fue la inseguridad vial en la zona en esos años. “Hubo cinco accidentes al cruzar Avenida Las Américas, con un niño fallecido y otros heridos. Eso nos impulsó a avanzar”, sostuvo.

Un proceso comunitario y de esfuerzo colectivo

La creación de la escuela “Maestro Entrerriano” fue el resultado de un trabajo conjunto entre vecinos que, en un contexto de escasos recursos, impulsaron el proyecto desde sus inicios.

“Vivíamos en un monte, sin asfalto, sin luz, sin agua. Nos iluminábamos con velas y faroles”, recordó Glausser, al describir las condiciones en las que comenzaron las gestiones.

El primer espacio funcionó en un salón prestado por un vecino y logró reunir a 25 alumnos, número necesario para iniciar la actividad. “Fuimos casa por casa convenciendo a los padres para que confiaran en el proyecto”, relató.

Con el paso del tiempo, la institución se consolidó como un espacio clave en la educación del barrio. Hoy, a 39 años de su fundación, la comunidad destacó su crecimiento y el impacto en generaciones de estudiantes que pasaron por sus aulas.